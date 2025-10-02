為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋連假國道塞車時段、路段出爐！ 訂房率最高雙北、苗栗

    2025/10/02 15:46 記者吳亮儀／台北報導
    中秋節連假國道高乘載措施懶人包。（高公局提供）

    中秋節連假國道高乘載措施懶人包。（高公局提供）

    本週末起就是中秋節連續假期，交通部高速公路局今天（2日）說明，預估中秋節連假車流以返鄉及旅遊為主，尖峰時段部分路段易有壅塞狀況，並公布訂房率前三名縣市，以及連假期間國道的易塞車路段和時段。

    高公局說明，為因應假期間龐大交通需求以及維持國道合理服務水準，高公局規劃國5北向高乘載管制措施。短途民眾若要自行開車，建議多利用省道等地方道路；若須行駛國道，建議行前多參考高公局每日路況預報，避開國道易壅塞路段及時段。

    用路人行車前亦可利用高速公路1968App查詢即時天氣及路況，彈性調整行程規劃。另外，依據中央氣象署天氣預報，連假期間部分路段或地區仍有局部短暫雷陣雨，高公局籲請駕駛人出門前應養足精神，事先檢查大燈、雨刷、雨刷水及輪胎胎紋與胎壓。

    另外，高公局說明，依據觀光署公布到9月26日的訂房率資料，假期首2日平均訂房率前3高的縣市依序為新北市、台北市及苗栗縣。高速公路局預估中秋節連假車流以返鄉及旅遊為主，尖峰時段部分路段易有壅塞狀況。

    中秋節連假前1日路況預測（北區）。（高公局提供）

    中秋節連假前1日路況預測（北區）。（高公局提供）

    中秋節連假前1日路況預測（中區）。（高公局提供）

    中秋節連假前1日路況預測（中區）。（高公局提供）

    秋節連假前1日路況預測（南區）。（高公局提供）

    秋節連假前1日路況預測（南區）。（高公局提供）

    中秋節連假首日路況預測（北區南向）。（高公局提供）

    中秋節連假首日路況預測（北區南向）。（高公局提供）

    中秋節連假首日路況預測（北區北向）。（高公局提供）

    中秋節連假首日路況預測（北區北向）。（高公局提供）

    中秋節連假首日路況預測（中區）。（高公局提供）

    中秋節連假首日路況預測（中區）。（高公局提供）

    中秋節連假首日路況預測（南區）。（高公局提供）

    中秋節連假首日路況預測（南區）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（北區南向）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（北區南向）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（中區南向）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（中區南向）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（南區南向）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（南區南向）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（北區北向）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（北區北向）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（中區北向）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（中區北向）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（南區北向）。（高公局提供）

    中秋節連假第2日路況預測（南區北向）。（高公局提供）

    中秋節連假收假日路況預測（北區）。（高公局提供）

    中秋節連假收假日路況預測（北區）。（高公局提供）

    中秋節連假收假日路況預測（中區）。（高公局提供）

    中秋節連假收假日路況預測（中區）。（高公局提供）

    中秋節連假收假日路況預測（南區）。（高公局提供）

    中秋節連假收假日路況預測（南區）。（高公局提供）

