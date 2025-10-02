為府城300劃下完美句點 議員李宗霖促訂定「府城紀念日」

南市議員李宗霖建議讓「巷仔Niau」化身「城牆大使」行銷府城城牆，並訂定「府城紀念日」。（記者蔡文居攝）

台南市議會今天進行建設部門業務報告，台南市議員李宗霖今天要求南市文化局盤點並活化台南市城牆殘蹟，建議讓「巷仔Niau」化身「城牆大使」行銷府城城牆，並呼籲訂定「府城紀念日」，為即將落幕的府城300劃下完美句點，並進一步展現台南市的文化高度。

李宗霖表示，目前「府城300」進入尾聲，文化局不能僅停留在單點改善，而應全面盤點並活化本市所有城牆殘蹟。尤其部分城牆仍與民宅相連，涉及私有產權，因此他要求文化局提出具體處理方案，避免城牆保存出現落差。

他表示，台南近年爆紅的「巷仔Niau」成為城市新IP，甚至吸引外縣市遊客「打卡搜集」。因此針對城牆推廣，建議文化局可讓「巷仔Niau」化身「城牆大使」，帶領大家走訪不同城牆，透過創意行銷讓文化保存更貼近民眾。對於「府城紀念日」制定相關進度，他要求文化局應儘速召開公民論壇匯集各方意見，凝聚市民共識。他呼籲市府要有決心，爭取在明年5月9日正式宣布「府城紀念日」，讓市民有共同的文化記憶日。

文化局長黃雅玲回應，城垣的維護一直都有在進行，接下來文化局將舉辦古地名歷史街區活動，以民權路為主軸，也會涵蓋東門城區域範圍，透過不同主題帶領民眾認識古城。而關於城牆與民宅相連，如東門城城垣旁就是民宅，會在古蹟維護狀態下進行督導與處理。在接下來文資月的活動，文化局已請文資處、文研科抓出幾個時間，屆時將透過線上、線下的方式讓民眾票選。

