搭華航行李箱被摔破「地勤賠全新的」 YTR驚呼：不是都市傳說！

許多民眾出國旅遊時，很怕遇到行李箱在托運過程中，出現被摔壞等突發情況。以旅遊、美食影片走紅的人氣YouTuber「一隻阿圓」日前分享，好友搭乘中華航空回國，下機後卻發現自己的行李箱被摔壞，她向華航地勤反映，結果對方檢查後立即搬出全新的行李箱補償，令她為此又驚又喜。

「一隻阿圓」昨（1）日在社群平台上分享這段不可思議的經歷，她的夥伴阿簡搭乘華航返國，然而在拿到托運行李箱後，發現行李外殼出現一個明顯的破洞。「一隻阿圓」表示，阿簡原本想要自認倒楣認賠，但最終還是決定向地勤人員如實告知此事，沒想到對方看到破損的行李箱，立即表示「可以換新的」，讓她感到不可置信。

不僅如此，地勤人員還快速搬出一個全新且最大尺寸的行李箱到阿簡面前，讓她為此激動不已，忍不住大喊「中華航空現在是我爸，心中」，惹得其他人當場笑出聲，讓現場充滿歡樂氣氛。對此阿簡的親身經歷，「一隻阿圓」也對此驚呼，「原來行李箱被摔壞可以換一顆，我以為是都市傳說！」

該文一出，掀起大批網友熱烈討論，還釣出不少遇過有類似經驗的乘客回應，「華航也是直接給我一顆新的」、「也是中華航空，不囉嗦直接給我一個新的。但如果我原本的很貴，我應該還是會哭，也謝謝他們不囉嗦，直接拿一個出來，過程不用5分鐘。」、「我搭華航是回家才發現並寫信告知，也是寄一個新的來，如果可以維修的部分他們也會送去維修部門，如果維修不了就賠現金或是一個新的！」

另有其他網友分享，搭乘其他航空遇到類似狀況時的反應，「酷航有這個服務嗎？2022年去澳洲被摔壞一個輪子」、「我的6月被虎航摔壞，到現在10月了，還沒賠錢給我，1000元還一直拖，虎航超落漆的」、「8月底搭星宇航空回台灣，行李箱一樣摔破一個洞。一樣不囉嗦10分鐘內換新的行李箱」、「之前搭長榮，結果行李箱被搞壞了。地勤馬上給我3個選項：賠200美金、送新箱、幫修理。我選擇200元美金，真是膚淺」。

