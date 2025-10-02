為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    議員陳偉杰籲加強在校心衛資源與輔導 新北教育局：跨局處協力

    2025/10/02 16:23 記者黃子暘／新北報導
    針對青少年學子心理健康照護，教育局長張明文說，市有防治委員會並定期開會檢討，跨局處提供心理輔導資源。（記者黃子暘攝）

    新北市過往有學生在校墜樓案例，市議員陳偉杰質詢表示，根據教育局統計，去年共18件學生自傷案，其中6生不幸過世，今年截至9月也已有12案，其中8生不幸過世，市府應加強檢視校園心理支持與危機處理機制是否落實，也要建立更完善的跨局處合作網絡。教育局長張明文說，市有防治委員會並定期開會檢討，跨局處提供心理輔導資源，高風險個案持續追蹤，並有成立個案轉介輔導SOP。

    陳偉杰表示，近年陸續傳出學子在校自傷案件，今年已經有8位學生不幸因此過世，市府如何接住這些年輕生命？學校雖有許多情緒支持、危機處理作業流程，但案量有持續增加趨勢，校方、師資上的相關制度、資源是否有應檢討之處？

    張明文指出，市府以副市長層級組織防治委員會跨局處定期檢討，青少年心理健康是全球面臨的共同問題，新北案件量略低於全國平均，「預防」為最重要一點，教育局、校方持續針對學生人際關係著重輔導。

    陳偉杰進一步詢問，教育局是否已建立系統性風險管理作為？應使教師及早辨識出受情緒或心理因素困擾的學生，並建立跨學期追蹤通報機制；過往個案可以發現，憂鬱、壓力與家庭議題是主要因素，呼籲市府進行高風險資料庫建置，以便學校即時連結社工與醫療體系，如教育局有需要增聘專業心理諮商師、建立定期駐點與合作機制，也應誠實盤點、面對。

    張明文回應，現行高風險個案均做逐案檢討，衛生局也提供醫師駐校、心衛中心橫向支援等資源協助，市府每月彙整各校通報人數，並已建立輔導轉介SOP，並和警察局等相關局處共同協力。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

