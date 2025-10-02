為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國道五楊高架延伸到頭份段拓寬 竹市通過都計變更送內政部

    2025/10/02 15:56 記者洪美秀／新竹報導
    國道五楊高架延伸到頭份拓寬路段，其中新竹市部分已通過都計變更，將送內政部審議核定，明年完成用地取得。（新竹市府提供）

    國道五楊高架延伸到頭份拓寬路段，其中新竹市部分已通過都計變更，將送內政部審議核定，明年完成用地取得。（新竹市府提供）

    影響大新竹地區交通發展的國道1號楊梅至頭份段拓寬工程，日前由高公局提出都市計畫變更案，有關行經新竹市部分，竹市都市計畫委員會9月25日審議通過，將送內政部審查。市府都發處表示，相關案件提送內政部審議通過後，預計2026年完成用地取得作業，並在2033年完成整體建設計畫，完工後，將有效紓解大新竹交通壅塞情形，達到區域運輸效率。

    都發處說明，國道1號五股至楊梅段高架道路全面通車以來，有效提升台北至桃園路段的交通狀況，但隨著車流量持續攀升，新竹地區湖口至新竹路段壅塞情況日益嚴重，影響國道1號主線及匝道進出的交通順暢。在中央交通部高速公路局規劃下，也推動「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，以擴大五楊高架道路的服務效益。

    高公局表示，「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」北起國道1號五楊拓寬工程終點（楊梅休息站），向南延伸至頭份交流道，全長約36公里。其中新竹市區至新竹系統（93.4k至101.2k）路段，預計在既有國道1號外側採高架型式興建，佈設南下北上線各增設2車道。由於國道1號路權拓寬涉及新竹市都市計畫土地，由市府協助高公局辦理都市計畫變更程序，預計變更範圍包括農業區、乙種工業區及住宅區為高速公路用地。

    高公局說明，此次涉及新竹市轄區範圍的都市計畫變更面積約為2公頃，變更範圍內67%為公有土地，其餘33%為私有土地（共86筆土地及約20棟建物）。後續將由高公局依程序與所有權人進行協議價購或依法辦理徵收，以完成用地取得。整體計畫的用地取得及拆遷補償費預估約92.56億元。

