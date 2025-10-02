三義木雕藝術節雙十連假見 木雕義賣助弱勢

苗栗三義木雕藝術節將於10日至12日雙十國慶連續假期登場，苗栗縣政府舉辦行銷記者會啟動。（記者張勳騰攝）

苗栗縣三義鄉年度盛事三義木雕藝術節，將於10日至12日雙十國慶連續假期，在三義木雕博物館、水美藝術街登場，有國際木雕競賽頒獎、木雕創作表演、木雕職人體驗、木藝親子DIY，以及品三義．慢城心旅小旅行等活動，今年首創木雕創作義賣助弱勢活動，邀請遊客漫遊三義慢城，體驗獨特的木雕藝術文化。

苗縣府文化觀光局今（2）日在苗栗縣政府大廳召開記者會，邀請木雕師簡明光現場展現木雕技藝，現場創作「大象」。同時邀請三義木雕協會、水美商圈代表、木雕、文創業者，展出各式文創商品，一起展現推動三義觀光的決心。

請繼續往下閱讀...

三義木雕館今年協同苗栗縣三義木雕協會、台灣木雕協會及木雕師，共推出近30件木雕創作義賣，提撥一定比例的金額捐助在地社福單位及弱勢族群；讓三義木雕藝術節不僅是1場木雕藝術的觀賞與體驗，更成為文化藝術與社會公益的平台。

苗縣府文觀局副局長徐建男指出，今年的木雕藝術節將於10日上午11點祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，下午1點舉辦社區才藝競賽展現三義地方文化特色與活力，下午3點舉行開幕典禮，並頒獎表揚今年台灣國際木雕競賽得獎者。

3天的活動除可欣賞「國際木雕藝術交流展」、「國際木雕競賽作品展」，還可以組隊玩闖關任務「守護森林木之靈」；在木雕館前廣場體驗玩木頭的樂趣，「雙人鋸木」、「電鋸體驗」、「車製文昌筆」、「趣味童玩遊戲」，還有親子木藝DIY，還有木雕大師現場創作表演，另規劃了「品三義．慢城心旅」小旅行，帶領大家漫步三義文化景點，體驗木雕藝術之美。相關訊息可上三義木雕博物館查詢。

木雕大師簡明光老師現場展現木雕技藝，現場創作「大象」。（記者張勳騰攝）

現場展示各式木雕創作。（記者張勳騰攝）

現場展示木雕創作，栩栩如生。（記者張勳騰攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法