為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    烏龍茶腸桿菌超標 嘉市好客燒肉挨罰3萬

    2025/10/02 15:24 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市衛生局稽查發現，好客燒肉供應的黃金烏龍茶腸桿菌不符規定，依法裁罰。（圖由嘉義市衛生局提供）

    嘉義市衛生局稽查發現，好客燒肉供應的黃金烏龍茶腸桿菌不符規定，依法裁罰。（圖由嘉義市衛生局提供）

    中秋節將至，嘉義市政府衛生局針對知名糕餅店、量販店、大賣場、傳統市場、燒烤店等商家，展開中秋應景食品抽驗稽查，共抽驗月餅、烤肉用蔬果、即食食品等57件，其中嘉義市「好客燒肉」因黃金烏龍茶腸桿菌科超標，市衛生局依違反食品安全衛生管理法裁罰3萬元。

    市衛生局表示，「好客燒肉」嘉義店以飲料機供應的黃金烏龍茶，7月29日第1次抽驗發現腸桿菌超標，8月25日第2次抽驗還是超標，依違反食安法第48條第8款規定，裁處3萬元罰款。

    市衛生局表示，此次中秋複合式專案稽查配合衛福部食品藥物管理署進行，查核重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則、產品責任保險、保存來源文件、食品添加物管理等，抽查3家食品製造業、7家販售業、5家餐飲業等15家業者，其中8家業者分別在食品良好衛生規範準則、業者登錄、通訊交易定型化契約等項目不符規定，經通知限期改善，複查時均改善合格。

    嘉義市衛生局抽驗中秋應景食品是否符合規定，為消費者把關。（圖由嘉義市衛生局提供）

    嘉義市衛生局抽驗中秋應景食品是否符合規定，為消費者把關。（圖由嘉義市衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播