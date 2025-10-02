烏龍茶腸桿菌超標 嘉市好客燒肉挨罰3萬

嘉義市衛生局稽查發現，好客燒肉供應的黃金烏龍茶腸桿菌不符規定，依法裁罰。（圖由嘉義市衛生局提供）

中秋節將至，嘉義市政府衛生局針對知名糕餅店、量販店、大賣場、傳統市場、燒烤店等商家，展開中秋應景食品抽驗稽查，共抽驗月餅、烤肉用蔬果、即食食品等57件，其中嘉義市「好客燒肉」因黃金烏龍茶腸桿菌科超標，市衛生局依違反食品安全衛生管理法裁罰3萬元。

市衛生局表示，「好客燒肉」嘉義店以飲料機供應的黃金烏龍茶，7月29日第1次抽驗發現腸桿菌超標，8月25日第2次抽驗還是超標，依違反食安法第48條第8款規定，裁處3萬元罰款。

市衛生局表示，此次中秋複合式專案稽查配合衛福部食品藥物管理署進行，查核重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則、產品責任保險、保存來源文件、食品添加物管理等，抽查3家食品製造業、7家販售業、5家餐飲業等15家業者，其中8家業者分別在食品良好衛生規範準則、業者登錄、通訊交易定型化契約等項目不符規定，經通知限期改善，複查時均改善合格。

嘉義市衛生局抽驗中秋應景食品是否符合規定，為消費者把關。（圖由嘉義市衛生局提供）

