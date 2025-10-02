為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    凱道10/6「國慶大會預演」 北市交管、疏導措施看這裡

    2025/10/02 15:17 記者劉慶侯／台北報導
    6日凱道「國慶大會預演」，交通管制、疏導措施。（記者劉慶侯翻攝）

    6日凱道「國慶大會預演」，交通管制、疏導措施。（記者劉慶侯翻攝）

    114年國慶籌備委員會訂於10月6日假總統府前舉辦「國慶大會預演」活動。北市警察局為維護活動交通秩序與安全，屆時將進行道路管制，並請公車配合改道行駛。

    北市警交通大隊表示，相關管制時間及範圍如下：

    一、管制時間：10月6日（星期一）10時至17時。

    二、管制區域：永綏街、忠孝西路（含南線2車道）、襄陽路 以南；公園路以西；愛國西路以北；桃源街、博愛路以東等，所圍區域。

    三、管制措施：

    （一）桃源街與寶慶路、桃源街與長沙街、桃源街與貴陽街、中華路與寶慶路、中華路與貴陽街、博愛路與漢口街管制車輛往東行駛；另中華路與漢口街彈性管制車輛往東行駛。

    （二）重慶南路與愛國西路、博愛路與愛國西路，管制車輛往北行駛。

    （三）公園路與凱達格蘭大道、公園路與貴陽街、館前路與襄陽路、懷寧街與武昌街、懷寧街與開封街設置管制點，管制車輛往西。

    （四）重慶南路與忠孝西路及懷寧街與襄陽路設置管制點，管制車輛往南。

    北市警局表示，民眾隨時收聽警廣路況報導，提前改道避開管制區，並遵守員警指揮疏導，以免耽誤行車時間，俾共同維護交通順暢與安全。

    管制時間內行經相關管制路段之各路線公車將配合改道行駛，詳情請連結北市公共運輸處台北市政府交通局等網站查詢。

