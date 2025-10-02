公館路牌標語英文翻譯出包 網：最嚴重的是語意不明

台派網紅徐閉表示，其實這個標語的英文翻譯，最嚴重的是語意不明，如果我是不識中文的人，看到英文會以為機車騎士必須在前方左轉」。（圖翻攝自臉書）

有民眾發現公館一帶路牌標誌英文單字寫錯，「機車免二段左轉」的機車英文翻譯為「Motocycles」而非「Motorcycles」。對此，網紅徐閉表示，其實這個標語的英文翻譯，最嚴重的是語意不明，如果我是不識中文的人，看到英文會以為機車騎士必須在前方左轉。」

「今日閉閉英文小教室：徐閉今日於臉書發文提到，這個台北市號誌翻譯，她看了幾天的討論，大家只提出motorcycles 拼錯的部分。「其實這個標語的英文翻譯，最嚴重的是語意不明，如果我是不識中文的人，看到英文會以為機車騎士必須在前方左轉」。

請繼續往下閱讀...

徐閉接著說，「反正我們台北市是全球最大中國城，沒有寫成 jī chē miǎn liǎng duàn zuǒ zhuǎn（機車免二段左轉）已是萬幸。我不要太認真。蔣萬安市長，真的要請你檢討一下包商的執行品質」。

據媒體報導，交工處表示，施工廠商品管未落實，拼字錯誤，於1日施工更正，交工處將依合約規定處置。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法