為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    公館路牌標語英文翻譯出包 網：最嚴重的是語意不明

    2025/10/02 16:10 即時新聞／綜合報導
    台派網紅徐閉表示，其實這個標語的英文翻譯，最嚴重的是語意不明，如果我是不識中文的人，看到英文會以為機車騎士必須在前方左轉」。（圖翻攝自臉書）

    台派網紅徐閉表示，其實這個標語的英文翻譯，最嚴重的是語意不明，如果我是不識中文的人，看到英文會以為機車騎士必須在前方左轉」。（圖翻攝自臉書）

    有民眾發現公館一帶路牌標誌英文單字寫錯，「機車免二段左轉」的機車英文翻譯為「Motocycles」而非「Motorcycles」。對此，網紅徐閉表示，其實這個標語的英文翻譯，最嚴重的是語意不明，如果我是不識中文的人，看到英文會以為機車騎士必須在前方左轉。」

    「今日閉閉英文小教室：徐閉今日於臉書發文提到，這個台北市號誌翻譯，她看了幾天的討論，大家只提出motorcycles 拼錯的部分。「其實這個標語的英文翻譯，最嚴重的是語意不明，如果我是不識中文的人，看到英文會以為機車騎士必須在前方左轉」。

    徐閉接著說，「反正我們台北市是全球最大中國城，沒有寫成 jī chē miǎn liǎng duàn zuǒ zhuǎn（機車免二段左轉）已是萬幸。我不要太認真。蔣萬安市長，真的要請你檢討一下包商的執行品質」。

    據媒體報導，交工處表示，施工廠商品管未落實，拼字錯誤，於1日施工更正，交工處將依合約規定處置。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播