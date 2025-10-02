為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    星宇航空粉紅絲帶快閃活動 兼具溫暖與巧思推廣乳癌防治

    2025/10/02 15:55 記者劉信德／桃園機場報導
    星宇為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品，邀請旅客一同推廣乳癌防治，感受粉紅絲帶的溫暖力量。（記者劉信德攝）

    星宇為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品，邀請旅客一同推廣乳癌防治，感受粉紅絲帶的溫暖力量。（記者劉信德攝）

    星宇航空持續響應雅詩蘭黛集團推廣的粉紅絲帶乳癌防治活動，今年已邁入第四年。自最初以粉紅燈光點亮機身，到推出首架粉紅絲帶彩繪機，再到以CGI影片替飛機繫上絲帶，星宇航空年年透過不同方式，將「粉紅精神」傳遞至世界各地。

    今年活動更進一步延伸至桃園國際機場第二航廈，星宇航空特別策劃一場驚喜快閃，於JX782宿霧—台灣航班抵達時，為旅客行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品，讓旅客在旅途中，也能一同感受粉紅絲帶象徵的關懷與力量。

    除此之外，星宇航空空服員以及機場運務員亦將於十月份佩戴粉紅絲帶，持續號召大眾關注乳癌防治，凝聚守護健康的正能量。

    星宇航空表示，今年星宇航空特別在旅客行李提領區打造驚喜快閃活動，為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，帶給旅客粉色驚喜，並邀請旅客憑絲帶兌換印有粉紅絲帶的專屬托特包以及水壺。星宇航空同時鼓勵旅客將這份粉紅驚喜拍照分享至社群平台，透過網路傳遞粉紅絲帶的正能量。

    星宇航空期望每年都能透過不同的創新巧思，持續將「粉紅精神」傳遞至社會角落，喚起社會大眾對乳癌防治議題的關注，共同朝「沒有乳癌的世界」願景邁進。

    星宇為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品，邀請旅客一同推廣乳癌防治，感受粉紅絲帶的溫暖力量。（記者劉信德攝）

    星宇為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品，邀請旅客一同推廣乳癌防治，感受粉紅絲帶的溫暖力量。（記者劉信德攝）

    星宇為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品，邀請旅客一同推廣乳癌防治，感受粉紅絲帶的溫暖力量。（記者劉信德攝）

    星宇為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品，邀請旅客一同推廣乳癌防治，感受粉紅絲帶的溫暖力量。（記者劉信德攝）

