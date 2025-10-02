泰板輕軌F14至F15站間地方盼增設站 新北捷運局願評估

新北市「泰山板橋輕軌」規劃銜接五股泰山輕軌，可行性研究計劃已4度被中央退回。圖為泰板輕軌未來路線圖。（新北市捷運工程局提供）

新北市「泰山板橋輕軌」規劃銜接五股泰山輕軌，可行性研究計劃已4度被中央退回。市議員宋明宗今（2）日質詢關心計畫提報進度並表示，當地民意希望F14站至F15站間可增設F14a站，當地已有近2000多戶住戶居住，未來還有社宅建置，希望市府考量增設。捷運工程局長李政安回應，F14站至F15站間直線距離僅917公尺，如增設站點過多可能影響列車速度等，不過願根據民意進一步評估。

宋明宗指出，F14站至F15站之間有新莊泰山塭仔圳重劃區大型社區，已經有2000多戶入住，未來人口將隨開發持續增加，還將設置社宅，但站間苦無公車等公眾運輸，民眾希望可增設F14a站，符合市區標準500至750公尺站距。

請繼續往下閱讀...

李政安回應，二站之間雖距1000多公尺，不過真正直線距離僅917公尺，形同可能不到500公尺即有一站，如設站過多，可能影響列車營運速度等；目前計畫修正已經在內部簽呈中，將照會財主單位，預計10月中旬再送中央。

宋明宗表示，中央最近一次退回計畫是基於土地開發收益，在地有人口，就有人乘坐，即符合經濟效益，當地將來人口數可觀，盼市府再行評估。李政安回應願再進一步評估。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法