學倫委員選舉爭議》吳瑞北質疑遭校教評會擋下 台大：須過半同意

國立台灣大學學術倫理委員會委員選舉爆爭議，電機系特聘教授吳瑞北在臉書發文質疑，學倫會委員由各學院推薦代表，經校教評會通過後、校長發聘，今年電資學院院教評會推薦他出任，但在校教評會被擋下來，沒有任何討論也沒有理由，應是台大破紀錄第一次，「校」教評會否決「院」教評會推薦人選，台大過去因學倫問題受傷慘重，應該要好好改革。

吳瑞北表示，他山之石可以攻錯，「中研院各級倫理委員會設置及作業要點」規定，行政主管不能擔任委員，召集人是由委員互選，不會造成副校長審理副校長、又不用迴避之情事，台大允宜參考中研院辦法，修改台大學術倫理委員會設置辦法，才能正面提升台大學術倫理審理之公正及公信力。

台大校方回應，依據「國立台灣大學學術倫理委員會設置辦法」及「國立台灣大學教師評審委員會設置辦法」，由各學院推選的學倫會代表人選（含代表委員和候補委員）須經校教評會該次會議出席人數過半同意才為通過，但教授吳瑞北並未獲得過半同意，因此未獲得選任。

校方說明，在遴選過程中同時投票決定代表委員及候補委員的運作方式，自台大研究誠信辦公室成立以來，皆是以如此方式運作，早已形成慣例，每次改選前，也都就推薦人選和候補人選是否達到半數通過所產生的各種可能結果，向校教評會委員說明。

校方表示，學倫委員會委員是由院教評會推選，再經由校教評會所有出席委員投票後選出，為每個委員之個別心證所進行之投票，此為集體決策結果，和一般選舉產生的代表相同，台大對於投票結果向來予以尊重。

此外，吳瑞北質疑，現任校長取消學術副校長之名，各副校長均可督導學術，依台大倫理委員會設置辦法，副校長為主任委員，教務長及研發長為當然委員，乃造成某副校長為被檢舉人，另一副校長是學術倫理委員會主任委員卻不必迴避，而其督導之學術相關處室卻為委員，案件處理之公平性及公信力很難符合社會公評。

台大校方則回應，辦法明定副校長、教務長及研發長，因擔任行政主管職務而為當然委員，如無特殊迴避事由，會議審議時無須迴避，非屬罕見，因行政主管職務而擔任多個委員會當然委員者也包括各學院，例如各學院院長除了為該院教評會、校教評會當然委員外，同時亦為學倫委員會調查小組召集人，所謂有利益迴避問題，實屬無限上綱及臆測。

