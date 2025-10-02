7-ELEVEN霜淇淋大變身 插上彰化紅龍果乾秒變網美甜點

彰化紅龍果乾加霜淇淋 「聖杯好運」甜點，全台限量開吃。（圖由縣府提供）

彰化紅龍果又出新花樣！彰化縣二林鎮是全台紅龍果最大產地，種植面積達265公頃，占全縣6成多。為了讓更多人認識在地農產，縣府攜手7-ELEVEN與佳麗果物，推出限定「霜淇淋×彰化紅龍果乾」，10月起在全台近1000家門市限量贈送。

這次合作以「設計×觀光」為主軸，將低溫烘焙的紅龍果乾放上7-ELEVEN熱銷霜淇淋，造型趣味化，做好的霜淇淋頂端插上紅龍果乾，成「筊杯」意象，象徵好運，就取名「聖杯好運」。

縣府強調，霜淇淋多了果乾，不僅無農藥殘留、無添加，更把彰化特色轉成年輕人日常甜點，有畫龍點睛的效果，秒成網美甜點。縣長王惠美也說，紅龍果是彰化明星農產，這次跨界合作，把安心又有設計感的農產品帶進大家生活，也串起地方觀光亮點，讓民眾吃一口，就記住彰化。

佳麗果物執行長陳淑敏表示，這次挑選彰化紅龍果低溫烘焙保留果香，變成霜淇淋上的小驚喜，希望大家透過甜點，也能感受彰化農產的創意與質感。即日起凡在7-ELEVEN購買霜淇淋即可免費獲得紅龍果乾1份，數量有限，送完為止。

當爽口的霜淇淋碰上紅龍果乾，被設計成「筊杯」的樣子，秒變網紅甜點。（圖由縣府提供）

紅龍果乾放上7-ELEVEN熱銷霜淇淋，造型趣味化成「筊杯」，象徵好運，取名「聖杯好運」。（圖由縣府提供）

