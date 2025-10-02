歸仁地區飄臭味 南市環保局啟動「高鐵專案」追查

台南歸仁地區飄臭味，環保局展開地毯式稽查。（南市環保局提供）

台南市歸仁區民眾反映最近聞到類似雞、豬糞或動物屍體腐敗的異味，南市環保局獲報後立即派員調查，因當地畜牧業分布密集，異味來源複雜，已加派人力擴大巡查釐清，並成立「歸仁高鐵專案」，導入熱區地圖、微感測器及移動監視器，加強列管對象查核，違規者一律依法嚴懲，並呼籲工廠及農牧業者妥善管理，避免心存僥倖。

南市環保局表示，歸仁區晚間主風向為東北風，在許厝里確實可嗅到異味，惟該區多為住宅及商業區，未見明顯污染源。經地毯式搜查，發現周邊一處曾遭陳情的蛋雞場，目前已停養，現場無異味；再上游則有至少3家大型畜牧場，已列為重點稽查及採樣對象。另針對七甲、八甲等農地，也進行夜間巡查及日間比對，暫未發現堆肥或異味情形。

環保局指出，已初步鎖定可疑範圍，針對露天燃燒及畜牧場持續稽查，並安排異味採樣。由於當地鄰近陸軍基地且屬禁航區，將評估專案申請或採邊緣巡飛方式，進一步查明異味來源。統計去年至今，環保局已在歸仁區執行13次畜牧業周界異味採樣，裁處1件；另針對熱點地區畜牧場、工廠異味、廢水偷排及露天燃燒等案件，共依違反空污、水污及廢清法告發23件。

