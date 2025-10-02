屏縣來義高中赴美雙橡園演出 以歌聲展現台灣軟實力

屏東縣副縣長黃國榮為學生戴上排灣族傳統頭飾，祝福學生訪美交流順利成功。（記者羅欣貞攝）

屏東縣立來義高中將於本週六（4日）至12日組團前往美國華盛頓特區及馬里蘭州，展開為期9天的教育文化交流，此次交流由駐美國代表處邀請，並經屏東縣政府推薦，此行最大亮點，是將於雙橡園、駐美代表處演出多首極具台灣原住民族文化特色的歌曲，並於友邦大使館活動場合表演。

屏縣府今（2）日為師生舉行行前祝福儀式，副縣長黃國榮為學生戴上排灣族傳統頭飾；黃國榮表示，盼透過交流讓屏東原住民學生有發光發熱機會，展現屏東熱情與屏東原住民優美歌聲。

屏東縣府教育處表示，此次交流年初即籌備，學校透過甄選，從國中部三年級及高中部一、二年級學生中挑選9名具有英語溝通基礎、歌謠傳唱能力及團隊合作精神學生。入選學生暑假起接受密集培訓，涵蓋英語會話、傳統古謠與現代歌謠演唱、器樂練習、影音剪輯技巧，以及國際禮儀。

來義高中師生訪團12人的交流行程相當豐富，涵蓋教育、文化與外交，學生們將於馬里蘭州與當地高中師生面對面交流，親身體驗美國高中校園生活，並參訪美國大學校園、美國國會、白宮及史密森尼非裔美國人歷史文化博物館。

學生樂可艾．法拉屋樂Ljegeay valaule表示，自己的文化不能只侷限在台灣，要用幾個人的力量帶到全世界；絲樂．法拉屋樂selep valaule也說，自己從小就在文化薰陶下成長，想帶到美國，讓大家知道台灣有這麼美的文化。

學生們坦言，從甄選到訓練的過程雖然辛苦，但能代表台灣、代表屏東站上國際舞台，是莫大榮耀。校長賴俠伶表示，這是一場兼具教育意義與外交價值的任務，將引導學生在國際場合中展現自信，並以行動傳遞台灣青年積極向上精神。

屏東縣政府為即將訪美的縣立來義高中師生舉行祝福儀式。（記者羅欣貞攝）

來義高中學生赴美交流，將以純淨嘹亮的歌聲，演唱極具台灣原住民族文化特色的歌曲，向國際社會傳遞「聽見台灣、看見原民」的訊息。（記者羅欣貞攝）

