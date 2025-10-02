花蓮光復鄉善款達7.8億！逾1億元已撥款

光復鄉災區持續進行清理工作。（記者王峻祺攝）

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，9月30日就已達成5億元的募款目標，10月1日累計捐款金額達到7.8億元，總筆數超過23.7萬筆，且截至10月2日，死亡、失蹤賑助及家園清理支持方案等，共計撥款1億0625萬元。

賑災基金會說明，賑災基金會統計，截至10月1日23時59分，累計捐款金額達到新台幣7億8402萬8596元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計金額達新台幣4億8941萬9165元，Line Pay捐款累積金額達新台幣2億2856萬9700元，四大超商捐款累積金額達新台幣6603萬9731元。

請繼續往下閱讀...

捐款筆數方面，總計達到23萬7452筆，其中以Line Pay通路為大宗，達到15萬7382筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款的4萬7463筆，四大超商的3萬2607筆。

賑災基金會進一步指出，基金會配合10月2日行政院會後記者會公布「馬太鞍堰塞湖災後復原情形」災後慰助方案，以「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」3個類別辦理相關賑助，至10月2日共計撥款1億625萬元，主要用於死亡、失蹤賑助及家園清理支持方案。

法定賑助方面，配合行政院「從優」、「從速」原則辦理死亡、失蹤賑助、重傷賑助、醫療慰助、失依賑助等，10月1日撥款死亡賑助金每人80萬元，計18人，共計1,440萬元，重傷賑助名單經確認後，預計下週發放重傷賑助每人25萬，計22人，共計550萬元。

家園清理支持方案原定為每戶3萬元，10月1日已撥款5,511萬元，後追加至每戶5萬元，10/2預計撥款1,989萬元補足差額，將陸續撥付衛福部。

專案賑助則以中期安置、長期復原重建為主要工作項目，由於災後第一時間所有資源集中於安置災民及提供生活支持，相關工作持續依災情狀況規劃調整，將於前述工作有階段性成果後提出。

「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」情況。（賑災基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法