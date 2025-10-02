為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    秋意正濃！來新竹香山濕地踏浪聽「海來說」 認識香山故事臉譜

    2025/10/02 15:21 記者洪美秀／新竹報導
    秋意正濃！新竹市府邀大家來新竹香山濕地觀賞藝術季，以「海來說」認識香山故事臉譜，還可坐在裁判椅上感受海浪的搖擺感。（記者洪美秀攝）

    秋天是藝術的季節！新竹市2025年香山濕地藝術季9日到11月9日展開，為期1個月，今年以「海來說 Once Upon a Time」的說故事方式，邀請5組台灣與法國藝術團隊，在海山漁港及賞蟹步道創作5件作品。更以香山濕地為舞台，結合展覽、工作坊與地方參與，用人與土地的對話，邀觀眾透過聲音、影像、裝置與互動體驗，走進香山，感受土地記憶與藝術的對話。

    市府產發處表示，今年濕地藝術季的5件作品，連結濕地、社區與日常，觀賞者可坐在賞蟹步道的裁判椅藝術作品上，感受海浪拍打搖浪的感覺，更可坐在高椅上欣賞濕地夕陽美景，開展與濕地和自然的對話，也可進到新裝修好的濕地保育中心，透過數10張香山在地各行各業的人物臉譜影像，感受香山人的風土民情，即使騎單車累了，也能坐在賞蟹步道前方的候椅上，喘口氣歇個腳，感受海風吹拂而來的鹽度與濕度。

    市府表示，邁入第5年的香山濕地藝術季，今年將策展視角帶回在地故事，透過藝術導入，讓濕地、社區與居民記憶彼此交織。藝術家以潮汐的律動、濕地的生態、居民的記憶等為靈感，轉化為藝術創作，引領觀眾重新認識這片土地。參與的藝術家有李蕢至、吳修銘、謝佑承、法籍攝影師余白（Hubert Kilian）、吳騏，用創作語言回應香山，從自然到人文，從聆聽到書寫，也刻畫出香山獨特的臉譜故事。

    秋意正濃！新竹市府邀大家來新竹香山濕地觀賞藝術季，以「海來說」認識香山故事臉譜，5件藝術品邀大家來感受品味香山。（記者洪美秀攝）

