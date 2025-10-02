氣象署緊急發布地球磁場擾動！持續12小時「短暫達到中度磁暴等級」

中央氣象署在今天中午發布太空天氣警示訊息，地磁擾動將有明顯增強並持續影響約12小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。（氣象署提供）

中央氣象署在今天（2日）下午14時40分，發布太空天氣警示訊息，因地球磁場擾動，預期行星際環境條件變化劇增，地磁擾動指數（Kp）增強且達到G3等級，持續影響約12小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。

中央氣象署台北天文氣象站蔡禹明技正說明，因太陽日冕洞產生的高速太陽風持續影響近地太空環境，台灣時間10月2日14時起，地磁擾動將有明顯增強並持續影響約12小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

蔡禹明說明，預估影響包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；對於電力系統，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

另外，在太空飛行器操作上，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

