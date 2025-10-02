光復災民「現金花光」告急 光豐農會：今恢復儲匯業務

光豐地區農會在洪災後電話也多到接不完，民眾因連續停班停課無法領錢，現金都花光了。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉有7個村超過1800戶被土石流淹進民宅，縣府已連續10天宣布停班停課，但光復鄉沒有銀行，只有光豐地區農會信用部、郵局可以存提款，許多災民手上沒現金，跑農會、郵局卻領不到錢，與在地居民最密切的光豐地區農會信用部被投訴電話灌爆！為此農會向農業金融局溝通後，今天終於恢復存提款。

馬太鞍堰塞湖災難從9月23日因發布堰塞湖紅色警戒起，花蓮縣政府就發布停止上班、停止上課，到今天已經是第10天停班課，這幾天因為災民清理恢復家園，許多家具、用品要重新買，不少災民口袋的現金已花光見底，但連日來包括光豐地區農會、郵局都因休假沒開，提款機也停止作業，民眾大喊「日子快要過不下去」！

災民哭喪著臉「農會沒得領、郵局也不能領，家裡現金都沒有了，日子要怎麼過」？她因為自家受災比較不嚴重，把鏟子超人、國軍都留給更嚴重的人，自己花錢雇移工幫忙清理，要付工資卻發現「農會不能領錢」，讓她急壞了。

還有居民直接痛罵「宣布停班停課的是花蓮縣政府」，農會歸農業部管為什麼不能領錢？災民也說「現在只能等縣府明天發受災戶現金，1戶5萬稍解燃眉之急」。

光豐地區農會總幹事張明發也很無奈，他今天受訪說，依照金管會規定，金融機構遭遇颱風、地震天然災害發生，地方政府宣布停班停課時，地方的農會、郵局依法也是非營業時間，依規定財金資訊中心會停止連線，無法辦理儲匯、票據等各項業務。

張明發表示，由於連續停班停課超過1星期，昨天通報農業金融局後，以特案處理，財金中心今天已恢復連線，也請民眾放心到農會領錢，雖然目前馬太鞍溪橋斷掉，但農會的金庫內都有庫存現金，請民眾安心。

鄉下的金融機構只有農會、郵局，雖然昨天花蓮縣府仍停班，農會員工仍上班，為民眾提供金錢。（記者花孟璟攝）

光豐地區農會今天開門營業，但很多人不知道可以領錢了。（記者花孟璟攝）

