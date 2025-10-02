為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「因材網」精準教學 台南學子學力檢測提升

    2025/10/02 15:07 記者洪瑞琴／台南報導
    南市竹橋國小學生使用因材網自主學習。（圖由南市教育局提供）

    南市竹橋國小學生使用因材網自主學習。（圖由南市教育局提供）

    台南市積極推動數位學習，最新學力檢測結果顯示，學生每週使用「因材網」超過4小時，國語文、英語文與數學3科通過率皆顯著優於未使用學生，平均高出約20%，展現穩健的學習成效。

    教育局指出，已有59%國語文扶助學生、56%數學扶助學生及59%英語文扶助學生使用因材網，使用率逐年攀升。其中每週持續使用4小時以上者，英語文通過率達67%、國語文71%、數學近75%，遠高於未使用學生。顯示數位工具能有效補強基礎學力，發揮「精準教學、適性學習」價值。

    獲得學習扶助成效檢核優等的山上國小，校長蘇耿義親自擔任因材網操作講師，透過校長的親身示範，不僅讓家長更熟悉平台功能，也強化家庭支持系統，使孩子在課後能獲得持續的學習陪伴。

    竹橋國小學習扶助班全面導入因材網，劉和田老師表示，運用「因材網星空圖」能精準掌握學生弱點，學生也逐漸體會學習樂趣，掌握答題技巧並找回自信；例如「因雄崛起」網路平台寓教於樂，學生在獲得寶藏中更喜歡挑戰學習任務。

    海佃國小校長郭芳朱分享，海佃國小題71班的大型規模學校，善用校內數位學習社群與相關研習，更結合「Cool English」、「PaGamO」、「Kahoot」、「Blooket」及「Wordwall」等多元且趣味化的學習任務，讓不同程度的孩子都能各有所獲。

    教育局長鄭新輝表示，未來持續精進數位學習策略，培訓更多教師操作因材網，並建立推動小組，讓數位教學更具延續性。同時規劃課後與寒暑假課程，鼓勵學生自主學習，全面提升學力表現。

    山上國小校長蘇耿義教導校長使用因材網。（圖由南市教育局提供）

    山上國小校長蘇耿義教導校長使用因材網。（圖由南市教育局提供）

