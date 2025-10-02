為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    堰塞湖潰流重創光復 石明謹：災區現在欠缺水電五金材料

    2025/10/02 15:25 即時新聞／綜合報導
    球評石明謹今表示，「災區現在需要水電用料」。國軍官兵幫忙清理家園、挖出阻塞水溝的汙泥。（記者花孟璟攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，造成下游光復鄉重創，救災工作持續中。對此評論員石明謹今表示，「災區現在需要水電用料！」現在還須志工人員，雖然光復火車站前已經可以看到路面標線，但是更遠的區域需要人力、人力、人力，雖然目標是在中秋節完成清理，多1個人幫忙，可能就快1分鐘，政府做政府的，國軍做國軍的，我們就做我們能做的，一起讓速度加快！

    石明謹今發文表示，現在已經清理完畢的區域，急需恢復水電，不然災民一樣只能住在避難所，所以需要水電、泥水、高壓清洗等專業人員，在此感謝悠惜關懷團隊、新匠堂水電團隊、壯闊臺灣團隊，以無比迅速的效率，完成光復國中的清理及水電恢復，但還有更多地方需要援手。

    石明謹說，「目前還欠缺水及電的五金材料」，需要大量的水管（主要是4分管）、無熔絲開關1p、2p、插座（大量）、單切開關（大量）、雙切開關（大量）、2.0mm平方線、5.5mm平方線、8平方線。

    以下提供寄送地點與聯絡方式：

    建議可以寄送到花蓮縣鳳林鎮信義路212號（鳳林消防隊），

    1. https://maps.app.goo.gl/ktB5EwjqhFVUEZVM9

    （已協調好能暫放，再由我們小組同仁載入災區內）

    2. https://maps.app.goo.gl/BNa5CXB7JJUkxF4E9

    976花蓮縣光復鄉193縣道32號

    收件人：光復水電修繕小組收

    如果您本人或是有認識水電用料供應商，可提供物資，或是本身有水電相關技能，願意到當地協助，也歡迎來貢獻一份心力。

    如果能提供以上的物資及志工需求，請聯繫：

    會長孫志文：0915-973075

    村長黃建桐： 0910-273519

    水電修繕發起人楊瑞民：0938654993

