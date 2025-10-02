為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    交通新制上路！ 無證「豬哥車」上路 最高罰9千

    2025/10/02 14:40 記者彭健禮／苗栗報導
    交通新制上路，俗稱「豬哥仔」或「豬哥車」的配衡型堆高機，應向公路監理機關申請登記領用「牌證」，並核發「臨時通行證」後方可上路，且行駛範圍以3公里內為限。（圖由警方提供）

    《道路交通安全規則》最新修正規定已於今年9月30日正式上路，為因應俗稱「豬哥仔」或「豬哥車」的配衡型堆高機作業需求，新制明定堆高機除需配備可收折貨叉及相關安全防護設備外，還必須向公路監理機關申請登記領用「牌證」，並核發「臨時通行證」後方可上路，且行駛範圍以3公里內為限，違者最高罰9000元。

    苗栗縣警察局指出，部分工地或倉儲業者因方便，習慣直接駕駛堆高機於道路上移動至鄰近工地或廠區，此舉不僅影響用路人安全，也增加事故風險，恐造成交通秩序混亂與安全疑慮。

    警察局提醒，堆高機為搬運用途之特殊作業機具，並非一般道路行駛車輛，而未經許可擅自上路者，可依《道路交通管理處罰條例》第32條規定，處所有人或駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰，並禁止其行駛。

    苗警呼籲各業者及駕駛人務必提前向公路主管機關完成申請作業，並遵守通行證所載範圍及時間等規定，並再次強調交通安全無小事，未依規定申請即駕駛堆高機上路，不僅面臨罰鍰，更可能釀成交通事故，後果難以承擔，將持續加強取締與稽查，並透過宣導方式提醒業者守法，攜手維護道路交通安全。

