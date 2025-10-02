國際觀光客不來中部！ 日月潭、阿里山、金門等7商圈聯手拚翻轉

台灣中區觀光圈聯盟協會今天成立，成為全台首個跨區域的觀光組織，力拚國際觀光。（記者蔡淑媛攝）

台灣國際觀光客從一年千萬旅客下修到900萬人，今年還未達標，為了扭轉國際客對台灣觀光印象仍停留在北部，台灣中區觀光圈聯盟協會今天成立，成為全台首個跨區域的觀光組織，集結中台灣日月潭、大阿里山、中彰、金門、竹竹苗、大草嶺、235區域（嘉義縣市）等7大觀光圈，整合資源、深化合作，共同打造具國際競爭力的永續觀光品牌。

交通部觀光署長陳玉秀表示，協會的成立象徵台灣觀光圈已進入3.0時代，從過去的單點作戰，進化為區域品牌聯手中台灣亮點很多，但要如何型塑與北部、南部的差異，作到同中求異，期許首任中區觀光圈聯盟協會籌劃。

請繼續往下閱讀...

首任理事長，也是日月潭觀光圈盟主李吉田則表示，近期台灣觀光旅遊業景氣不佳，去年境內旅遊平均停留天數創10年新低，並且海外旅客集中北部，中部較為吃力，因此中部7大觀光圈決定整合資源，打團體戰，盼能突破困境。

李吉田強調，台灣中部擁有得天獨厚的觀光資源，從嘉義阿里山的森林鐵路、南投日月潭的湖光山色，到台中高美濕地的夕陽、彰化八卦山的大佛，再延伸至金門的戰地風情與閩式古厝，每一處都充滿了故事與魅力。

李吉田說，中區觀光圈串連中台灣8縣市，協助業者在市場行銷、遊程設計上加速合作，建立制度化平台，讓業界的聲音能有效傳達，直接參與政策討論，共同擘劃台灣觀光的永續藍圖，包括新竹峨眉湖與彰化八卦山都有的宗教觀光主題，或是阿里山、東埔溫泉、日月潭一日行程的組合，都是未來行銷的方向，也會結合在地的茶、咖啡、美酒與農特產，讓中台灣旅遊不是走馬看花，更能深刻體驗在地的生活與文化。

觀光署則預告將於10月17日起，在台北華山文創園區舉辦為期一個月的「2025區域觀光圈市集日」，其中11月14日至16日為「中區主題週」，屆時將展出最具魅力的特色遊程與產品，讓民眾親身感受中台灣的旅遊活力。

台灣中區觀光圈聯盟協會成立大會包括交通部觀光署長陳玉秀、立法院副院長江啟臣、立法委員游顥、南投縣長許淑華，以及參山、日月潭、阿里山、雲嘉南等國家風景區管理處，農村發展及水土保持署南投和台中分署的首長，以及各縣市觀光單位與產業界代表皆親自出席，共同見證。

台灣中區觀光圈聯盟協會集結中台灣日月潭、大阿里山、中彰、金門、竹竹苗、大草嶺、235區域（嘉義縣市）等7大觀光圈。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法