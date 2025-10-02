為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋節搭貓空纜車 有機會抽iPhone16

    2025/10/02 14:19 記者甘孟霖／台北報導
    北捷指出，中秋節當日搭乘貓纜，可領取限量指南宮中秋晚會摸彩券，可抽iPhone16。（圖由北捷提供）

    本週末迎中秋連假，台北捷運遊憩公司推出貓空纜車限定優惠，10月4日至6日下午5點後，購買一日票享優惠價250元；6日中秋節當天下午3點至7點，購票加碼贈送指南宮中秋晚會摸彩券，有機會抽中iPhone16手機。

    北捷指出，10月4日至10月6日中秋連假期間每日下午5點後，旅客於貓空纜車各車站臨櫃購買一日票，比原價省下50元，相當於83折，可無限次搭乘纜車，暢遊山林夜景，體驗浪漫中秋氛圍。10月6日中秋節當天，下午3點至晚上7點，貓空纜車動物園站購買一日票，即贈送指南宮抽獎券1張，限量200張，持券可參加指南宮《中秋賞月迎八仙晚會》及現場抽獎活動，就有機會將iPhone16帶回家。

    北捷介紹，貓空纜車位於北市文山區山稜線，全長約4.03公里，搭乘纜車前往貓空地區全程約30分鐘，沿途穿越青山綠意，仰望中秋明月，還能遠眺北市閃耀的夜景；還能前往貓空地區體驗茶文化與特色美食，是市民與遊客中秋出遊的最佳選擇。

    活動期間，貓空纜車動物園站及貓空站設置「Q萌兔燈座椅」，夜幕低垂時閃耀七彩光芒，與皎潔明月相互輝映，成為浪漫賞月打卡點。

