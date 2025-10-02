為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市華陰街大樓外牆脫落砸傷人 建管處罰30萬元限期修復

    2025/10/02 14:47 記者何玉華／台北報導
    台北市華陰街大樓外牆脫落砸傷人，建管處從重罰30萬元限期修復。（圖由台北市建管處提供）

    台北市華陰街大樓外牆脫落砸傷人，建管處從重罰30萬元限期修復。（圖由台北市建管處提供）

    台北市大同區華陰街1棟12層樓住宅大樓，今天（2日）早上外牆突然大片脫落，傷及1名路過的男性頭部，經救護車送往中興醫院治療，現場已由警方拉設警戒線管制，以維護公共安全。台北市建築管理工程處表示，從重裁罰30萬元並限期從速修復。

    建管處指出，該棟建築物是1984年核發使用執照，屋齡超過30年。獲報意外後，立即派員趕赴現場，協助進行建築物外牆安全檢視，並當面提醒管委會應即刻進行全面檢查與診斷，以防止類似事件再度發生。

    建管處指出，依《建築法》第77條規定，建築物所有權人及使用人均應負責維護建築物安全。大樓因未善盡維護管理責任，導致外牆磁磚掉落危及公共安全，依同法第91條規定從重裁罰30萬元，並責令限期從速修復；若因而造成人民生命財產損害，除依建築法規定裁罰外，相關人亦須負民、刑事責任。

    建管處處長虞積學強調，外牆掉落危害公共安全，相關案件都秉持「從重、從速」原則，要求立即改善。市府同時推動多項外牆安全檢修及補助措施，鼓勵大樓住戶及管委會主動進行檢測與修繕。

    依「台北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」，屋齡10年以上的建築物即可申請修繕補助，每棟最高補助20萬元，實支實付；另台北市都市更新處也提供「老屋拉皮」更新補助，每案補助額度最高可達1200萬元。

