醫師等專技高考日期出爐 10/21起網路報名

明（2026）年第一次專技高考醫師等11類科考試日期出爐，考試院院會今（2）日通過，將訂於明年1月30日起舉行，預計自今年10月21日起至10月30日開放網路報名，有意報考者可把握時間，登入國家考試網站報名資訊系統報名。

考試院院會今日通過，明年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試，訂於2026年1月30日至2月1日，分梯次在台北、台中、台南、高雄及花蓮等5考區同時舉行。

考試院說明，這項考試設醫師第一階段考試、醫師第二階段考試、牙醫師第一階段考試、牙醫師第二階段考試、中醫師第一階段考試、中醫師第二階段考試、藥師第一階段考試、藥師第二階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師等11類科，均採網路報名及電腦化測驗方式辦理。考試院表示，有關該考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均依照各相關考試規則辦理，相關資訊將自今年10月13日起載明於應考須知及考選部全球資訊網。

