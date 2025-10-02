為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    醫師等專技高考日期出爐 10/21起網路報名

    2025/10/02 14:16 記者林曉雲／台北報導
    考試院院會今日通過醫師等專技高考的考試日期，並預計自10月21日起開放網路報名。（圖由考試院提供）

    考試院院會今日通過醫師等專技高考的考試日期，並預計自10月21日起開放網路報名。（圖由考試院提供）

    明（2026）年第一次專技高考醫師等11類科考試日期出爐，考試院院會今（2）日通過，將訂於明年1月30日起舉行，預計自今年10月21日起至10月30日開放網路報名，有意報考者可把握時間，登入國家考試網站報名資訊系統報名。

    考試院院會今日通過，明年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試，訂於2026年1月30日至2月1日，分梯次在台北、台中、台南、高雄及花蓮等5考區同時舉行。

    考試院說明，這項考試設醫師第一階段考試、醫師第二階段考試、牙醫師第一階段考試、牙醫師第二階段考試、中醫師第一階段考試、中醫師第二階段考試、藥師第一階段考試、藥師第二階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師等11類科，均採網路報名及電腦化測驗方式辦理。考試院表示，有關該考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均依照各相關考試規則辦理，相關資訊將自今年10月13日起載明於應考須知及考選部全球資訊網

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播