    生活

    等了57年 台東縣東海國中多功能學生活動中心動工

    2025/10/02 14:33 記者黃明堂／台東報導
    台東縣東海國中多功能活動中心今天動土典禮。（記者黃明堂攝）

    台東縣東海國中多功能活動中心今天動土典禮。（記者黃明堂攝）

    台東縣東海國中自民國57年創校以來，一直都沒有大型活動場館，經學校多年以來爭取，今天終於動工，將興建能容納全校850位師生的多功能學生活動中心大型室內教育活動場館，預計後年2月完工。

    動土典禮由縣長饒慶鈴主持，包括議長吳秀華、市長陳銘風、多位中央及地方民意代表等均共襄盛舉，也邀請退休教職員與校友共同見證這一項東海國中校史上的重要里程碑。學校也安排學生樂團表演，以及由校長率全校師生起立合唱，表達感謝各界對多功能學生活動中心興建的努力及協助。

    饒慶鈴表示，東海國中長久以來缺乏可容納全校師生的大型室內教育活動場館，這不僅是1座嶄新的建築、校園建設的起點，更是為孩子打造一個安全、舒適且富啟發性的學習場域及社區共享的重要空間，是東海國中師生夢想的實現。

    校長卓世宏說，東海國中創校57年，過去因缺乏完善場館，學校大型活動多需借用外部場地，如今活動中心終於動工，全校師生無不感到振奮與期待，並感謝縣府對教育的高度重視與支持，讓教師安心教學，學生快樂學習。

    教育處指出，東海國中「多功能學生活動中心」總經費1.2億元，場館挑高12公尺，以「風雲」為設計發想，象徵學生如風般蓬勃向上；設有標準籃球、排球與羽球場，並具備專業舞台及視聽設備，未來可同時承辦運動賽事、集會與藝文展演，建築規劃順應臺東多風氣候，採用自然採光、通風與綠能設計，兼顧安全舒適與永續理念，讓學生們無論晴雨，都能安心展現活力。

    東海國中師生合唱，感謝各界對多功能學生活動中心興建的努力。（記者黃明堂攝）

    東海國中師生合唱，感謝各界對多功能學生活動中心興建的努力。（記者黃明堂攝）

