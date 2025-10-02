台南首批社宅「牆裂」惹議 專家認定：結構無虞

台南永康宜居成功社宅傳出牆面裂痕，議員質疑新完工不久即出問題，市府都發局會同建築師現勘，認定為粉刷層龜裂不涉結構，並已安排修繕，強調後續將持續監測，確保住戶居住安全。（南市府都發局提供）

台南市議會關注永康「宜居成功」社會住宅牆面裂痕，南市府都發局今天會同建築師現勘，認定為粉刷層龜裂，結構安全無虞，並安排當日修繕。

民進黨議員陳怡珍指出，有住戶以影片反映室內牆面出現裂痕，且非單一戶，她質疑新完工不久即傳裂痕，擔心影響住戶信賴與安全感，要求市府全面檢測、釐清成因並提出補強計畫。

請繼續往下閱讀...

都發局在今天會同專家現場檢視，認為是粉刷層因熱脹冷縮龜裂，與結構無關，建築安全沒有問題，強調如果住戶若發現狀況可線上或至管理室報修，管理人員3個工作日內到場現勘並回覆處理方式，並依住戶時間安排廠商修繕。

據了解，有牆面龜裂的住戶在9月底登記報修，管理人員當天已到場查看並通報廠商，原已排定10月2日完成改善。目前社宅入住率已超過6成，都發局已接獲3戶反映牆面問題，均不涉結構安全，後續處置會主動回報進度，降低民眾疑慮。

都發局並表示，將持續監測並視情形擴大抽查同棟與同批次戶別，若屬批次粉刷問題，將督促廠商全面改善與追蹤品質，避免類似情形再度發生，確保入住與點交品質符合標準。

「宜居成功」是台南市首批社宅之一，位於永康區永仁高中西側，鄰近復興國小、南紡購物中心、平實公園及大灣交流道，生活機能完備。共提供103戶，房型從一房至三房不等，租金含管理費範圍約為5050元至22770元，今年3月17日開放申請，吸引超過2500件申請，並釋出103戶，中籤率約4.1。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法