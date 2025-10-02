噁！高雄麵店燙青菜「送大蟲」 網驚：綠色大明蝦？

高雄有民眾昨日到左營區大姐頭麵館富民店外帶餐食，打開燙青菜一看，驚見1隻肥大的幼蟲，當場嚇到反胃。（threads@vk19901103授權提供）

高雄有民眾昨日到左營區大姐頭麵館富民店外帶餐食，打開燙青菜一看，驚見1隻肥大的幼蟲，當場嚇到反胃，詢問店家則回應菜都有泡過，還是會有蝸牛跟蟲去吃並可退錢，網友則笑回「綠色的大明蝦？」衛生局獲報後今（2）日已派員前往稽查。

從民眾拍攝的畫面可見，該隻昆蟲幼蟲約有1根手指粗，疑似連著地瓜葉一起被燙熟了，因體型巨大，在地瓜葉上非常明顯，雖然店家願意退錢，但已害她心裡有陰影，直稱「頭殼壞掉才會再去啦！錢也不用退了！」

高雄市衛生局今派員到麵館查察，現場檢視待烹煮及已烹調之地瓜葉未見蟲體，業者亦已完成食品業者登錄及投保產品責任險。業者表示已接獲消費者反映，將加強員工食材前處理異物檢視及以少量多批次方式清洗。

衛生局另針對現場無病媒防治設施、冰箱溫度不符合規定且未有紀錄、冷凍庫未除霜、清潔用品未專區放置、從業人員未依規定體檢、食材未離地及未覆蓋等缺失，飭令業者限期改善；倘經複查未改善可處6萬元以上罰鍰。

高雄有民眾昨日到左營區大姐頭麵館富民店外帶餐食，打開燙青菜一看，驚見1隻肥大的幼蟲，當場嚇到反胃。（threads@vk19901103授權提供）

衛生局人員檢查店家青菜菜葉。（高雄市衛生局提供）

衛生局稽查麵館環境衛生。（高雄市衛生局提供）

