中秋烤肉最常吃2蔬菜出包！ 彰化驗出殺蟲劑、殺菌劑

彰化縣衛生局提醒民眾，選購生鮮蔬果、魚肉，最好挑有產銷履歷、CAS或有機標章的產品，確保食品安全。（圖由彰化縣衛生局提供）

明天（3日）下班後就能迎接3天中秋連假，烤肉成了親友團圓聚餐的重頭戲，烤肉少不了蔬菜搭配，但彰化縣衛生局最新抽驗103件應景食品，卻發現2種烤肉必備青菜出包，筊白筍與青椒，檢出不得驗出農藥及殘留農藥超標，第一時間已移交雲林縣衛生局追查源頭。

衛生局表示，檢出的筊白筍含有「陶斯松」殺蟲劑，標準應為不得檢出，但實測0.05ppm；長青椒則驗出殺菌劑「撲克拉」0.02ppm，超過標準0.01ppm。這2項都違反《食品安全衛生管理法》，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

過節團圓，大家最怕買到有問題的菜，吃壞肚子。衛生局提醒，選購生鮮蔬果時，最好挑有產銷履歷、CAS或有機標章的產品。買回家後更要注意清洗步驟，不要以為大火烤就能殺菌去農藥，尤其是蔬菜，一定要「先洗後切」，反覆用流動清水沖洗，再浸泡幾分鐘，才能降低農藥殘留。

營養師建議，處理蔬菜時最好先清洗再切塊，避免刀具沾染農藥污染乾淨食材。至於烤肉時，也要把握幾個小細節，手要乾淨、生熟食分開、器具要分開使用，食材務必烤熟才能吃，才能避免腸胃不適或食物中毒。

除了蔬菜被抽驗外，衛生局這次同步稽查糕餅店、超市、餐飲店等場所，檢驗項目涵蓋肉類、豆製品、水產、醬料等，結果其他樣品均合格。衛生局提醒民眾，想吃得安心，選對店家、確實清洗，比什麼都重要！

彰化抽驗中秋節應景食品，烤肉常見2蔬菜出包，筊白筍驗出不得檢出的陶斯松農藥、青椒驗出農藥殘留超標，彰化轉雲林查源頭。（圖由彰化縣衛生局提供）

