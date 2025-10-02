為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市「安心午餐」走調？ 議員爆有小一生竟13天無法領餐

    2025/10/02 15:27 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員陳雅惠批竟有小一生未領到數位學生證而領不到安心午餐券。（記者蘇金鳳攝）

    為讓弱勢學童假日可以有飯吃，台中市推動「安心午餐券」但市議員陳雅惠今天在市議會揭露，台中市竟有部分學校行政延誤，有小一新生因數位學生證延後發放，假日空窗13天領不到餐券，還有學校竟在9月26日才通知國小二至六年可領餐，延誤6餐，形同剝奪溫飽。

    盧秀燕︰若屬行政不彰將嚴辦

    市長盧秀燕表示，過去執行沒有問題，但會去查辦，若真的屬行政不彰將嚴辦，教育局則允諾立即盤點補救。

    民進黨議員陳雅惠表示，9月就開學，假日共有9天，部分學校在9月6日就已公告可以領餐，但也有學校竟然拖到9月26日才通知二至六年級學生能憑數位學生證領餐，等於延誤了6餐，損失更高達450元，對弱勢家庭而言，這不是小錢，而是一份安心、一頓溫飽。

    陳雅惠進一步指出，小一新生的數位學生證要到10月22日才會發放，部分學校卻要求必須拿到卡片才能領餐，導致從9月26日至10月22日的假日空窗多達13天，孩子完全無法受惠。有的學校甚至臨時卡數量嚴重不足，小一僅有少數分配，其餘學生根本沒有。

    陳雅惠痛批，此究竟是學校怠惰，還是市府制度設計不良，為何有的9月初就能領餐，有的卻要拖到9月底，「安心午餐」讓孩子不安心？

    盧秀燕表示，會去了解有無行政延誤。（記者蘇金鳳攝）

