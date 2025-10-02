為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    激勵公務員士氣 考試院提高獎勵額度

    2025/10/02 14:05 記者林曉雲／台北報導
    為提高公務員士氣，考試院院會今（2）日通過「公務人員激勵辦法修正草案」，提高獎勵額度。（圖由考試院提供）

    為提高公務人員士氣，考試院院會今（2）日通過「公務人員激勵辦法修正草案」，將獎勵區分為個人與團體獎勵，提供各機關更多元的獎勵方式，提高獎勵額度，以利各機關視業務推動情形及實際需要，彈性運用，以鼓勵具優秀表現之公務人員，提升其工作動力及榮譽感。

    考試院表示，為強化即時獎勵機制與模範公務人員、公務人員傑出貢獻獎（簡稱傑貢獎）等獎項的激勵效果，院會審議通過公務人員激勵辦法修正草案，將於近日內發布施行，這次修正提高了模範公務人員選拔名額及傑貢獎總獎額上限，使更多表現優異者能獲得肯定，並完善模範公務人員及傑貢獎之制度，希望能藉由修正，達到激勵公務人員士氣的效果，以及提升政府整體施政效能。

    考試院指出，除強化即時獎勵機制外，這次修正更精進模範公務人員及傑貢獎等獎項的消極資格條件，若有對他人為性侵害或違反性別平等工作法等相關法規情形、或酒（毒）駕或涉及不能安全駕駛而拒絕接受檢測等情事、或對他人為職場霸凌等重大違失行為，皆不得被選拔為模範公務人員或獲頒傑貢獎，以符合外界對於獲獎者的高度期待。

