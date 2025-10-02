謝謝幫助我們的所有台灣人！重災區馬太鞍部落族人發文感謝鏟子超人、機具超人、國軍官兵

民眾在住家二樓拍下國軍進入房屋及庭院幫忙清理家園，讓族人感謝「感受到國家就在我們身邊」。（張姓民眾提供）

光復鄉林森路181號附近住戶，在馬太鞍溪堰塞湖潰決時受損慘重，張姓屋主歷經10天家園整理初步恢復環境，雖然門口的道路依然都是泥土，張姓屋主今天特別發文「感謝幫助我們的所有台灣人」，更感謝國軍弟兄，讓族人深切感受到「國家就在我們身邊」。

光復鄉林森路位於馬太鞍部落接台9線入口，從堤防溢流的大水首當其衝就是光復國中、林森路這一帶，不僅道路被深達1公尺泥流入侵，房屋遭泥土掩蓋，整個院子也積滿砂土，由於怪手花3天才將家門口挖開，張姓屋主直到災後第4天的27日才終於有小型怪手到家中協助，中間也有許多鏟子超人進入幫忙剷泥，接力把一桶一桶的泥漿挖出後、倒到屋外，讓屋主萬分感謝。

請繼續往下閱讀...

張姓屋主今天特別在臉書貼文「感謝你」。他說，要感謝的人有很多很多，感謝部落族人、鏟子志工超人、大型機具超人，國軍弟兄們、以及幫助過我們的所有台灣人［因為你們第一時間挺身而出」，讓處在嚴重災害的居民們，在最艱難的時刻仍看到希望。

馬太鞍部落年齡階層扛起責任，災後馬上成立部落階層自救會，從成立組織開始，可以感覺到部落「人才濟濟』，以從組織救援、協調物資、陪伴族人，在第一時間挺身而出，不分晝夜守護部落，讓族人看到希望，也協調鏟子超人進民宅幫忙，展現部落世代傳承的團結精神，更感謝國軍弟兄，在災害最嚴峻時挺進馬太鞍，幫忙撤離、搬運物資及安置人員，感謝們的行動，讓族人感受到「國家的力量在我們身邊」。

國軍官兵幫忙清理家園、挖出阻塞水溝的汙泥。（記者花孟璟攝）

來自西部的業者支援小山貓，進入民宅鏟土。（記者花孟璟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法