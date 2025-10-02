澎湖重陽敬老禮金發放 龍門長者最幸福

澎湖重陽敬老禮金，即日起開始發放。（記者劉禹慶攝）

重陽節及中秋節即將到來，澎湖縣政府為表達對年滿65歲以上長者敬意，自即日起至10月31日止委託各村里長及村里幹事發放重陽節敬老禮金，讓澎湖長者重陽節及中秋前夕更添歡欣，各鄉市公所也加碼，湖西鄉龍門村的長者特別幸福，還有李啓聰董事長發放600元禮金。

澎湖縣政府社會處表示，凡於2022年12月31日前（含當日）設籍澎湖且年滿65歲以上之長者，皆可致贈重陽節敬老禮金，發放日期即日起至10月31日止，發放期間長者若不在澎可委由親屬親洽各村里長代領，2025年6月30日以後戶籍異動之長者（縣內異動者），請長者逕向原戶籍地村、里長領取，另未及於發放期間領取者補發日期從11月3日起至11月7日止，請民眾注意發放及補領期程，逾期不再辦理補發。

發放標準及金額：依年齡為標準，分為4個年齡層：年滿65歲至79歲長者，每人發放5000元；年滿80歲至89歲之長者，每人發放6000元整；年滿90歲至99歲之長者，每人發放8000元整；年滿100歲以上之長者，每人發放15000元整、贈送禮品及賀匾。

除了澎湖縣政府重陽禮金之外，各鄉市公所也加碼發放禮金，湖西鄉龍門長者最幸福，另外還有李啓聰董事長答謝龍門村民厚愛，加發禮金600元，逾470位長者可領取。

李啓聰董事長（左）加碼，致贈龍門村民600元禮金。（李啓聰提供）

