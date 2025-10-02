逾1800戶光復災民 明天每戶領5萬元慰助金

縣府提供災民補辦證件服務。（記者王峻祺攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，花蓮縣政府針對受災逾1800戶，預計10月3日每戶發放5萬元慰助金，今天公布8處發放地點，未領取者可於10月4日至31日間，至光豐地區農會2樓及中區食物銀行2處領取。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天代表縣府在中央前進協調所表示，針對光復受災專案慰助5萬元現金部分，縣府3日將安排在8個地點進行發放，包括大平村在光復國小第二川堂、大馬村（部分）在光復鄉中山路3段75號、大安村在光復鄉立圖書館、大華村在光豐農會2樓、大同村在大同活動中心，東富村（部分）、北富村（部分）、西富村（部分）、南富村（部分）則在太巴塱東北社區活動中心。

請繼續往下閱讀...

她說，鳳林鎮長橋里則為上午9點至中午12點在長橋里活動中心，萬榮鄉明利村是下午2點至5點在明利村活動中心發放。大全村（部分）與大進村（部分）因戶數較少，由縣府人員至家戶親發。

陳淑雯說，光復鄉未領取者，可於10月4日至31日到在光豐地區農會2樓領取，鳳林鎮和萬榮鄉則至中區食物銀行（鳳林鎮中華路2號），相關資訊會放置縣府全球資訊網馬太鞍專區及縣府臉書粉專，民眾也可電洽03-8230400。

陳淑雯說，因災害導致民眾證件不見，前進指揮所有提供身分證、戶口名簿、戶籍謄本、門牌證明、代辦健保卡等證件補發服務，慰助金發放現場會安排戶政人員協助查詢，民眾攜帶證件最佳，如果沒有也可在戶政系統辨識查詢；5萬元慰助金，其中4萬元為此次災情善款。

光復受災戶可領取花蓮縣政府發放的5萬元慰助金。（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法