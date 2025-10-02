為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    10月、11月還有2到3個颱風生成 氣象署估雨量「正常到偏多」

    2025/10/02 13:34 記者吳亮儀／台北報導
    氣象署預測，秋季氣溫仍偏高。（圖由氣象署提供）

    氣象署預測，秋季氣溫仍偏高。（圖由氣象署提供）

    中央氣象署公布未來一季10月到12月的「季長期天氣展望」，也指出就氣候平均而言，10月和11月分別有3.5個和2.2個颱風形成，12月仍有1.0個颱風形成。

    輕度颱風麥德姆在今天（2日）上午8時生成，是今年第21號颱風。氣象署說明，每年10月至12月北太平洋西部海域仍有颱風生成的機會，第四季是台灣秋季及初冬時期，各地氣溫隨著季節的轉換而逐漸下降。雨量方面，迎風面的東北部及北部偶有短暫雨；因中央山脈地形屏障效應，中南部進入氣候上的枯水期。

    氣象署說明，根據目前全球海溫和大氣環流監測資料，熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，反聖嬰現象有短暫發展的趨勢。依據過去類似的海氣狀態分析結果顯示，秋季台灣降雨有偏多、颱風活動區域有較靠近台灣的趨勢，即使颱風未直接登陸，仍須注意是否與東北季風產生共伴效應。

    對於未來一季台灣的氣溫、雨量預報，中央氣象署說明，10月到11月正常至偏高溫，12月則為正常；雨量預報部分，10月至11月南方水氣偏多，以正常至偏多雨為主，12月轉正常偏乾。

    氣象署預測，秋天時10月和11月偏濕，12月正常偏乾。（圖由氣象署提供）

    氣象署預測，秋天時10月和11月偏濕，12月正常偏乾。（圖由氣象署提供）

