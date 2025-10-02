不一樣的「五感」旅遊 草嶺石壁森林療癒季10/4、10/5登場

雲林草嶺石壁是雲林縣第1座森林療癒園區，縣府邀請全國民眾來體驗獨一無二的療癒之旅。（記者黃淑莉攝）

2025草嶺石壁森林療癒季10月4日、5日登場，規劃有多項多元且跨齡的活動，有專業森林療癒師帶領的療癒課程、表演、竹林市集及「喝一杯靜心茶」等手作體驗，雲林縣府文化觀光處邀請全國民眾走進草嶺石壁孟宗竹林體驗不一樣身心靈之旅。

文觀處指出，草嶺石壁有500多公頃孟宗竹林，經過台大實驗林團隊針對環境長時間監測、負離子濃度調查及森林療癒量測等研究調查，木馬古道區域每立方公分有1萬8000多個負離子、生態池有1萬5000多個；另在園區內進行森林療癒活動前後測得結果，手臂的血壓也有降低。

雲林縣長張麗善表示，石壁竹創森園區是雲林縣第一個森林療癒園區，且被世界竹組織（WBO）認證為「世界竹地標」，為展現草嶺石壁竹林的獨特魅力，縣府這幾年推動森林療癒活動，讓民眾在竹林間展開一場身心療癒之旅，透過多元活動與深度體驗，讓遊客認識森林的療癒價值，也帶動在地產業的發展。

文觀處長陳璧君說，今年石壁森林療癒季規劃了多元且跨齡的活動內容，有森林療癒工作坊專業人員帶領，透過頌缽聲、森林瑜珈等五感探索，放鬆、體驗森林的療癒能量，另外有生態瓶製作、咖啡與品茗等體驗，歡迎大家一起來體驗獨一無二的療癒之旅。

文觀處指出，療癒工作坊、手作體驗為自費活動，自導式森林療癒體驗與小農市集入場免費，詳情請上活動官網。

雲林草嶺石壁是雲林縣第1座森林療癒園區，縣府邀請全國民眾來體驗獨一無二的療癒之旅。（記者黃淑莉攝）

