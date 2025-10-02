逛街逛到好喘很難呼吸？好市多北投店與家樂福重慶店二氧化碳濃度超標

家樂福重慶店於入口處張貼室內空品不合格標示。（台北市環保局提供）

台北市環保局針對轄內列管14處量販店進行空氣品質專案稽查，今（2）公布稽查結果，發現好市多北投店與家樂福重慶店，室內二氧化碳濃度超過管制標準。環保局已要求業者限期改善，並在場所入口明顯處張貼不合格標示，若逾期未改善則將開罰新台幣5萬元以上25萬以下罰鍰。

環保局說，10月連假期間，民眾會前往賣場與量販店購物用餐，為確保民眾呼吸健康，於今年8、9月針對列管14處量販店進行進行室內空氣品質專案稽查，結果好市多股份有限公司北投分公司以及家福股份有限公司台北重慶分公司，二氧化碳濃度分別達1063ppm及1091ppm，均超過二氧化碳管制標準1000ppm。

環保局說明，當室內容留人數過高或場所通風換氣效率不佳，就容易造成二氧化碳濃度累積。當二氧化碳濃度過高時，除了會刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難等感覺外，亦會產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，且容易感到疲勞。為改善超標場所二氧化碳濃度過高，環保局已請場所增加空調設備的外氣引入量以加強通風換氣效率，並適度執行進場人數的控管，以有效降低二氧化碳濃度。

環保局呼籲，除各大商場及量販店外，所有公告列管場所皆應做好室內空氣品質管理工作，以避免違反相關規定遭受處罰；而尚未被公告列管的場所，可參與環保局「室內空氣品質認證場所推動計畫」，或申請環境部室內空氣品質自主管理標章，並主動做好各項室內空氣品質維護措施，確保市民於各公共場所活動時享有清新空氣。

好市多北投店於入口處張貼室內空品不合格標示。（記者蔡愷恆攝）

環保局於家樂福重慶店執行室內空氣品質稽查檢測。（記者蔡愷恆攝）

環保局於好市多北投店執行室內空氣品質稽查檢測。（記者蔡愷恆攝）

