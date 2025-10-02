鏟子超人經驗談！律師李怡貞赴花蓮救災劃傷 提醒志工量力而為

網紅律師李怡貞表示，「連假要到了，很多人計劃要去花蓮光復鄉當鏟子超人。但是容我分享一下自己的經驗」。（圖擷自「女人大律師李怡貞」臉書粉專）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，許多民眾自主攜帶鏟子等工具前往災區；對此，網紅律師李怡貞表示，「連假要到了，很多人計劃要去花蓮光復鄉當鏟子超人。但是容我分享一下自己的經驗」

李怡貞今於臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文提及，上週決定要衝花蓮也是熱血的去五金行買了各種裝備，包括已經快缺貨的鏟子。她還是拿了剩下的2支，已經剩下小支的，但是其實還是有相當的重量。

李怡貞透露，「想像的很美好，以為自己可以挖很多土；沒想到到花蓮，根本都還沒到救災現場，就不小心被尖鏟子劃傷小腿，不要問我怎麼弄的，我自己都不知道。但是我知道，要幫助人總是不要做出超過自己能力的事，我知道老天爺應該是在告訴我應該不夠格當鏟子超人。」

李怡貞坦言，不服輸的她，還是不屈不撓的扛著兩把鏟子搭火車，但是到光復鄉火車站就果斷的捐了一支，另一支讓女兒鏟了一下，體驗看看有多辛苦後也捐出去，就直衝光復糖廠物資站去幫忙理貨以及分發。

李怡貞提醒，若有民眾要去當志工真的千萬務必衡量好自己的能力，不要一窩蜂，如果不舒服就停止並且離開，不要造成當地救災或是醫護人員的負擔。你∕妳願意放下鍵盤放下手機到花蓮幫忙已經很棒。

李怡貞最後說，聽一下火車到光復站時站長的溫暖鼓勵，看一下身邊滿滿熱血的善良人士，感受一下這種得來不易的感動，懂的知足感恩自己目前擁有的一切，並提醒自己有能力總是可以幫助人，並且認知到這個世界也並沒有那麼邪惡。願準備去當志工的你∕妳們，都心靈富足收穫滿滿的平安回家。

許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「有心最美，花蓮有你們情義相挺，未來會大大更好的」、「有這樣的心意，就已經很棒了」、「可以用很多方式去協助花蓮，雖然無法到現場去剷土當超人，但是可以用其他方式關懷花蓮，盡自己的能力協助就好，當鍵盤戰士沒有比較好，團結力量大、花蓮加油」。

