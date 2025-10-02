為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    抗議台南北外環道路南移 自救會盼黃偉哲傾聽居民心聲

    2025/10/02 14:59 記者蔡文居／台南報導
    南市反北外環南移自救會召開記者會，抗議北外環偷渡南移，根本程序不正義。（記者蔡文居攝）

    南市反北外環南移自救會召開記者會，抗議北外環偷渡南移，根本程序不正義。（記者蔡文居攝）

    台南都會區北外環道路連結南科至台南市區，其中第四期工程在鹽水溪的溪頂寮大橋往南改走中華北路到市區，引起北區居民強烈反對。台南市反北外環南移自救會今天召開記者會，抗議北外環偷渡南移，居民一直被矇在鼓裡，直到今年9月才收到通知，根本程序不正義，希望市長黃偉哲傾聽在地居民的心聲。

    自救會也展開連署，要求南市府撤案，中華北路及鹽水溪堤岸並掛滿「抗議北外環偷渡南移」、「藐視民意、何來正義、程序不合法」等抗議布條。南市議員許至椿、立委謝龍介服務處執行長童小芸也出席聲援。

    自救會批評，北外環偷渡南移顯示出市府便宜行事，低估社會成本，突顯出程序不透明、漠視民眾權益，工程花費55億公帑只換來不到3分鐘的通勤差距，3.7公里的高架道路卻讓上萬居民因空污失去健康與原有的天際線，也嚴重破壞鹽水溪的生態與當地環境，希望市府懸崖勒馬。

    南市工務局表示，北外環四期工程2場公聽會已於9月5日完成，對於空品、噪音、景觀、房價等議題，環評及都計變更均依規定辦理完成，工程將依環評審查結論執行，並持續對外溝通說明。

    工務局表示，北外環四期工程公有土地佔計畫範圍土地87％，已盡量減少使用民地，鄰近住宅部分也規劃設置隔音牆減少噪音干擾，並設置有綠帶優化都市景觀，減少社區干擾，未來北區、中⻄區、永康區、安平區通勤⺠眾不須橫跨鹽⽔溪，可減少塞⾞之苦，南來北往更便捷。未來施工期間也將依核定的環說書辦理環境監測，並於鄰近住戶設置觀測儀器，確保民眾居住安全及品質。

    台南都會區北外環道路路線圖。（南市工務局提供）

    台南都會區北外環道路路線圖。（南市工務局提供）

