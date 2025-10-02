來台灣住第3年！外國網友列「9件事」壓力爆炸：我需要幫助

一名來台灣住滿第三年、在台北定居的外國網友在 Reddit 發文抱怨生活。台北示意圖。（路透）

一名來台灣住滿第三年、在台北定居的外國網友在 Reddit 發文稱，過去三年有許多美好體驗，但最近他感受到內心變化，他也列出9件日常小事讓他壓力爆表，甚至認為現在他「需要幫助」。該篇貼文在網路上引發熱議，許多人對文化適應與城市生活壓力展開討論。

原作者在貼文中指出，以下是他在台灣日常生活中，感覺特別壓力或不滿的現象或行為：

1.騎車、開車的人，常有危險駕駛行為

2.行人警覺性低、走路注意力不集中

3.抽菸者隨地吸煙

4.有人故意製造噪音（尤其機車噪音）

5.被壓榨、職場態度負面的服務業人員

6.居住環境雜亂、隔音差或規劃混亂的公寓

7.長輩們常表現出的怨氣或不良態度

7.極端對立、分化激烈的政治氛圍

8.警告標語常只貼告示卻不修、公共設施維護不完善

9.表面上講求團體精神，私底下人人只想顧自己

他在文中提到，這3年中終確實在這美好的地方發生很多很棒的事情，但內心深處隱隱感覺到變化，讓他覺得生活比以前更苦澀。他花了一些時間想找出原因，才歸咎出上面9件小事，「這些事讓我內心煩躁，而我沒辦法好好壓下它。」

他並表示，他知道這個世界上沒有完美的地方，但從沒在其他地方居住時有過現在這種感受。他也提到，這種怒氣在心裡發酵，越來越難以壓抑它，「我覺得我需要幫助」。

文章PO出後引發大量網友留言。有不少網友表示同意，留言說：「天哪，我也是，我一離開台灣就開始感覺好多了，不再像以前那樣煩躁，也不再失眠了」、「台北比其他城市吵得多，相較於東京或任何歐洲國家的首都更是如此」。

但也有不少網友反駁表示：「與走在街上要擔心是否會受到攻擊的國家相比，所有這些都顯得微不足道」、「城市都有這些問題」、「不是台灣讓你痛苦，是你自己讓自己痛苦。你說過去三年過得精彩，這裡真是個好地方，那就試著專注於此吧。何必糾結於那些你痛恨又無法改變的事？」；還有人建議：「對於一個還在努力適應這裡生活的人來說，你的抱怨是可以理解的。你可能不適合台灣——但你應該先去其他地方試試，在我看來，南部好多了。」、「搬到安靜得多的郊區或鄉下，那裡的環境很不一樣。」

