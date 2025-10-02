為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台電澎湖區處中秋送暖 捐贈物資關懷4大社福團體

    2025/10/02 14:20 記者劉禹慶／澎湖報導
    台電澎湖區處中秋前夕送暖，關懷澎湖慢飛天使協會。（台電澎湖區處提供）

    中秋佳節將，台電澎湖區營業處捐贈生活必需品予4個在地社福團體，包含「社團法人澎湖縣慢飛天使服務協會」、「心路樂朋家園」、「平安基金會馬公日間照顧機構」及「澎湖縣私立四季常照養護中心」都受惠，將關懷與祝福送到弱勢族群身邊。

    此次捐贈物資是以民生必需品為主，期望協助院生、學員及長者減輕日常生活壓力，並在中秋佳節來臨之際，感受到社會支持與溫暖。台電澎湖區處處長路奎琛今（2）日帶領同仁親訪各單位致贈物資，並關懷服務對象，現場氣氛溫馨感人。

    路奎琛表示，台電在持續努力維護供電穩定之外，更積極投入地方公益，「希望透過實際行動，讓需要幫助的朋友安心過節，也期盼拋磚引玉，帶動更多企業與社會人士加入公益行列，共同營造溫暖幸福的澎湖。」

    受贈單位代表皆表達誠摯感謝，認為這份物資支持，對機構的日常照護幫助極大，更讓被照顧者與照護人員一同感受到中秋佳節的人情味。台電澎湖區處強調，未來將持續結合澎湖在地需求，推動公益服務與永續理念，讓澎湖充滿更多希望與溫暖。

    台電澎湖區處致贈民生物資，讓社福團體過個好節。（台電澎湖區處提供）

