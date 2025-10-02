新北板橋國中男傳在校遭霸凌毆打 家長提告、控校方消極處理

新北市板橋區王小姐指控，她國中8年級的兒子9月26日在校掃廁所時疑因馬桶刷未放妥，不慎將水濺到男同學，疑遭對方持木板刷毆打致傷。（王小姐授權使用）

新北市板橋區王小姐指控，她國中8年級的兒子9月26日在校掃廁所時疑因馬桶刷未放妥，不慎將水濺到男同學，疑遭對方持木板刷毆打致傷，學校未第一時間通知，已經驗傷提告、提出霸凌調查申請。王小姐也控校方消極處理，兒子至今不敢到校，對方卻仍在校上課，希望校方予以轉學處置。該校輔導主任表示，後續處置需待調查委員會做成結論。

王小姐受訪指出，事發當日，她兒子疑因馬桶刷未放好，導致水濺到2名學生，其中1人反應較大疑反撒水，雙方互相潑灑水後男學生疑持木板刷毆打她兒子；她兒子主要受傷為背部，事故後出現會突然流鼻血症狀，不知是否有內傷，觸碰患部兒子仍感疼痛，將會再帶兒子就醫。

「我們很生氣的是，發生事情當下，校方並沒有第一時間告知家長」，王小姐說，健康中心護理師事發當下僅是擦藥後就讓兒子回去，並將傷勢照傳到新北校園通APP，她到下午4點接孩子放學才知兒子傷勢，且學校至今未來家裡探視；目擊學生來送作業，描述過程時心有餘悸，也對她兒子的際遇感到不捨。

王小姐表示，她已帶兒子驗傷提告，預計向學校調監視器畫面，兒子至今不敢到校上課，受教權受損，對方卻照常上學。

該校輔導主任說，事發當下健康中心有聯繫家長、照片上傳APP，下午學生母親接送時查知傷勢便帶孩子就醫，涉事學生家長、導師也有到院關心；因基於教育單位立場，事件雙方學生都有受教權，9月30日兩造家長也有到校協調，後續受傷孩子在家休養，校方以線上授課維護孩子受教權益，昨也有致電關心孩子狀況。

至於涉事學生是否予以轉班等處置，輔導主任指出，需待調查結束後由委員會決定後續處遇。

