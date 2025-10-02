為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北板橋國中男傳在校遭霸凌毆打 家長提告、控校方消極處理

    2025/10/02 14:43 記者黃子暘／新北報導
    新北市板橋區王小姐指控，她國中8年級的兒子9月26日在校掃廁所時疑因馬桶刷未放妥，不慎將水濺到男同學，疑遭對方持木板刷毆打致傷。（王小姐授權使用）

    新北市板橋區王小姐指控，她國中8年級的兒子9月26日在校掃廁所時疑因馬桶刷未放妥，不慎將水濺到男同學，疑遭對方持木板刷毆打致傷。（王小姐授權使用）

    新北市板橋區王小姐指控，她國中8年級的兒子9月26日在校掃廁所時疑因馬桶刷未放妥，不慎將水濺到男同學，疑遭對方持木板刷毆打致傷，學校未第一時間通知，已經驗傷提告、提出霸凌調查申請。王小姐也控校方消極處理，兒子至今不敢到校，對方卻仍在校上課，希望校方予以轉學處置。該校輔導主任表示，後續處置需待調查委員會做成結論。

    王小姐受訪指出，事發當日，她兒子疑因馬桶刷未放好，導致水濺到2名學生，其中1人反應較大疑反撒水，雙方互相潑灑水後男學生疑持木板刷毆打她兒子；她兒子主要受傷為背部，事故後出現會突然流鼻血症狀，不知是否有內傷，觸碰患部兒子仍感疼痛，將會再帶兒子就醫。

    「我們很生氣的是，發生事情當下，校方並沒有第一時間告知家長」，王小姐說，健康中心護理師事發當下僅是擦藥後就讓兒子回去，並將傷勢照傳到新北校園通APP，她到下午4點接孩子放學才知兒子傷勢，且學校至今未來家裡探視；目擊學生來送作業，描述過程時心有餘悸，也對她兒子的際遇感到不捨。

    王小姐表示，她已帶兒子驗傷提告，預計向學校調監視器畫面，兒子至今不敢到校上課，受教權受損，對方卻照常上學。

    該校輔導主任說，事發當下健康中心有聯繫家長、照片上傳APP，下午學生母親接送時查知傷勢便帶孩子就醫，涉事學生家長、導師也有到院關心；因基於教育單位立場，事件雙方學生都有受教權，9月30日兩造家長也有到校協調，後續受傷孩子在家休養，校方以線上授課維護孩子受教權益，昨也有致電關心孩子狀況。

    至於涉事學生是否予以轉班等處置，輔導主任指出，需待調查結束後由委員會決定後續處遇。

    新北市板橋區王小姐指控，她國中8年級的兒子9月26日在校掃廁所時疑因馬桶刷未放妥，不慎將水濺到男同學，疑遭對方持木板刷毆打致傷。（王小姐授權使用）

    新北市板橋區王小姐指控，她國中8年級的兒子9月26日在校掃廁所時疑因馬桶刷未放妥，不慎將水濺到男同學，疑遭對方持木板刷毆打致傷。（王小姐授權使用）

    新北市板橋區王小姐指控，她國中8年級的兒子9月26日在校掃廁所時疑因馬桶刷未放妥，不慎將水濺到男同學，疑遭對方持木板刷毆打致傷。（王小姐授權使用）

    新北市板橋區王小姐指控，她國中8年級的兒子9月26日在校掃廁所時疑因馬桶刷未放妥，不慎將水濺到男同學，疑遭對方持木板刷毆打致傷。（王小姐授權使用）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播