    首頁 > 生活

    最美書店「太平青鳥書店」10/22熄燈 基隆市府將重新招商

    2025/10/02 14:33 記者盧賢秀／基隆報導
    利用廢校舍營運的太平青鳥書店10月22日將熄燈。（記者盧賢秀攝）

    基隆虎仔山海景第一排的「太平青鳥書店」，號稱最美的書店，但書店昨在臉書貼文將在10月22日結束營運，令許多民眾感到惋惜。市府都市發展處表示，太平青鳥租約到期，市府將在年底前招租，引進團隊營運。

    位在基隆港西岸KEELUNG旁的太平青鳥書店，是利用廢校太平國小校舍打造成書店，可以居高臨下，俯瞰基隆港看郵輪等船隻進出，曾經是網紅景點。

    不過太平青鳥書店昨天在臉書粉專發布歇業公告，表示4年間接待過無數旅客與愛書人，舉辦數百場活動，銷售超過萬本書籍，營業時段也從白天延長到深夜，「遇上不計其數的愛書人駐足，也聊過無數關於人與書相遇的感動」，但仍不得不面對經營困境，最終作出歇業的艱難決定，未來將舉辦特賣出清活動。​

    消息曝光後，粉絲湧入留言，十分不捨，「謝謝青鳥曾經給我的」、「基隆書店又少一家」、「這個時代書店真的好難經營」、「孩子每次在這裡奔跑遊戲，留下好多珍貴回憶，真的不捨」。

    都發處表示，太平青鳥書店租約到今年10月22日，市府打算年底重新上網招租，公開甄選經營團隊進駐，經營型態不限書店。太平青鳥書店退場後，場地會先封閉，若有臨時活動會開放使用。

    太平青鳥書店可以俯瞰基隆港，看郵輪進出。（記者盧賢秀攝）

