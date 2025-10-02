為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公館圓環填平公車地下道 首都客運總經理李建文：公車行駛與拆除前差不多順

    2025/10/02 14:18 記者甘孟霖／台北報導
    李建文指出，行駛羅斯福路公車路線，現與填平地下專用道前差不多。（李建文提供）

    李建文指出，行駛羅斯福路公車路線，現與填平地下專用道前差不多。（李建文提供）

    公館圓環拆除過程，填平公車專用地下道決策飽受爭議，民眾擔憂影響公車通行時間。首都客運集團總經理李建文今（2日）指出，今日公車順暢度有比昨日更順暢，整體數據看來已恢復與拆除前差不多，可以算是順暢。

    李建文指出，以直行羅斯福路的606線、復興幹線為例，清晨6點半至7點50分行車狀況，606線武功國小（興隆）至捷運古亭站平均行駛時間今天為10分21秒，相較昨日快了1分39秒；與施工期間9月18日對比也快了40秒；與施工前的9月11日相比，快了20秒。

    復興幹線為武功國小（羅斯福路）站到師大路站的平均行駛時間，今天為9分54秒，相較昨日快14秒；與9月18日無太大誤差；對比9月11日則多了34秒。

    李建文分析，兩條路線會有些許差異，可能和進出公車專用道的區間稍有不同所致，不過整體來看，今天平均行車時間與施工前差不多，已經恢復之前行駛時間，尤其今天觀察以及實際乘車心得，搭乘公車絕對比自用汽車車更順暢。

