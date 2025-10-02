行政院公布25項慰助方案投入25億元 政院10/7起設「一站式平台」

行政院2日院會後第一場記者會，前排左起經濟部次長賴建信、農業部長陳駿季、政務委員陳金德、發言人李慧芝、內政部長劉世芳、衛福部長石崇良及環境部長彭啟明，後排原住民主委曾智勇。（叢昌瑾攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成18人死亡、6人失蹤，行政院今（2）日公布中央部會提供的災後慰助方案，總計有25項、投入至少25億元，對象分為災民、原住民、農民、業者等。行政院政委陳金德10月7日率各相關部會赴災區聯合成立「一站式服務平台」，提供相關救助措施之宣傳、諮詢及直接受理民眾申請，以「從速、從簡」原則認定發放各項救助金。

災民部分，包括死亡、失蹤及重傷者慰問金、淹水、安遷或租屋賑助金、失依者扶助金、家園清理支持及復原慰助金、租金及旅宿補貼、水電及地租減免、車輛報廢補助等12項，預估經費10.5億元。經費來源為賑災基金會、善款、住宅基金、丹娜絲颱風特別預算等。

請繼續往下閱讀...

原住民部分，包括死亡及失蹤、重傷者、中傷者、輕傷者、無人傷亡但因水災造成生活困頓災害救助等急難扶助，約3500萬，經費來源為公務預算。

農民部分，有災害救助金及低利貸款、農保、農田受損救助、農會建物補助、果樹及瓜果、畜牧設施（備） 、農糧、農機輔導等8項，經費約8.52億元，來源為丹娜絲颱風特別預算、天然災害救助基金、公務預算等。

企業部分則有企業貸款、商家設備汰換或製造業設備修繕、旅宿業安置補助等4項，經費5.66億元，來源為丹娜絲颱風特別預算、住宅基金。

行政院長卓榮泰在院會中指出，死亡罹難者發給100萬元慰問金，重傷者25萬元慰問金，失蹤者還要全力的搜尋。此外，災後復原的家園慰助金，每戶是10萬元慰助金，再加上5萬元汙泥垃圾清理補助。

另外9、10月的水電費全免，由台電及台水主動吸收；同時也規劃租金補貼、旅宿安置、農業災害救助及紓困，還有商家、企業等協助措施方案。衛福部也提供無卡就醫、領藥及機動性的送藥，還有3個月免部分負擔、6個月免健保費。卓榮泰請各部會務必以從速、從簡原則，認定發放各項救助金，有效回應受災民眾的急迫需要。

