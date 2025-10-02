為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「一段影片」挨轟「濫用1999專線」 YTR吃貨豪豪被炎上

    2025/10/02 14:53 即時新聞／綜合報導
    擁有超過80萬訂閱的YouTuber「吃貨豪豪」。（翻攝自YT）

    擁有超過80萬訂閱的YouTuber「吃貨豪豪」，近日在Threads上發布一段打1999服務專線，請人幫他挖出掉在水溝裡耳機的影片，結果引發炎上。

    「吃貨豪豪」在YouTube上內容除了分享國內外各地美食外，也時常挑戰大胃王比賽，長期經營下來，累積不少死忠粉絲。由於他個性客氣、禮貌，處事留餘地，一直深受網友推崇。

    昨日他在Threads上發布一段影片，影片中可見他的耳機掉到路邊排水溝裡，前來協助的人員拿著器具幫他將耳機吸出，「豪豪」也稱讚：「打1999不到1小時，耳機就重生了，好有效率。」

    沒想到，這段影片引發大量網友不滿，紛紛留言表示：「吃貨豪豪真的可以退追了」、「想忙死1999嗎？po這種文」、「豪哥這真的沒必要麻煩人家 你不是買不起」、「不知道清潔隊之後要接到多少通東西掉到水溝裡的電話」、「自己撿啦！」、「哥我是真的覺得這種事情叫1999來幫忙不太好啦」、「這行為本來就不明智，po上來就更不明智」。

    還有網友分享：「看過一對情侶的女生硬要打1999撿東西，隊員下雨天撿了大概20分鐘。他好奇跑去問隊員到底在幫忙撿什麼？隊員苦笑說是50塊，而且其實根本沒撿到，還是隊員自己拿一個50塊出來假裝撿到。」

    「吃貨豪豪」近日在Threads上發布一段打1999服務專線，請人幫他挖出掉在水溝裡耳機的影片，結果引發炎上。（取自Threads）

