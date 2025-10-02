用路人注意！ 中秋連假國1埔鹽系統匝道10/4~10/6封閉

埔鹽系統北向入口封閉改道路線。（圖由警方提供）

用路人注意！因應中秋節連續假期，彰化縣警局今天（2日）公布國道1號埔鹽系統交流道將於10月4日、5日每天上午5點至中午12點封閉南下入口匝道，另於10月5日、6日每天中午12點至晚間9點封閉北上入口匝道，呼籲用路人於該時段內利用其他交流道上高速公路。

相關替代道路公布，台76線欲轉國道1號南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路、東環路）→左轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道。台76線欲轉國道1號北上，可由台76線員林交流道→台1線（中山路）→中央路→台19線（新平路）→國1彰化交流道，亦可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國1彰化交流道，或左轉縣144線（員大排道路）→台61線福興交流道→台61線西濱交流道→國道3號。

警方指出，國1彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，請用路人避開易壅塞路段，員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線（員鹿路）、台1線（中山路）、台19線（彰水路）、縣150線（斗苑路），選擇由北斗交流道上國1；彰化地區民眾改道行駛縣138甲線（線東路），可由和美交流道上國3，或行駛台19線（彰水路）、縣142線（彰鹿路）、縣144線（員大排道路），改走西濱；鹿港地區民眾可改走縣144線（員大排道路），行駛西濱。

埔鹽系統南向入口封閉改道路線。（圖由警方提供）

