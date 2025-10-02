為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮縣府每戶災民發5萬 明日起暫定8處現金發放

    2025/10/02 13:29 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣政府今天舉行記者會，公佈受災戶慰問金發放地點。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府今天舉行記者會，公佈受災戶慰問金發放地點。（記者王錦義攝）

    花蓮縣光復鄉923洪災，有近2000家戶遭淤泥入侵、18人罹難，花蓮縣政府宣布受災每戶發放5萬元慰助金，明天起將在8處定點採現金發放，4日起則會在光豐農會持續發放，為期1個月。

    縣府今指出，大平村在光復國小第二穿堂，大馬村部份在中山路三段75號，大安村在鄉立圖書館，大華村在光豐農會二樓，大同村在大同活動中心，東富、北富、西富、南富在太巴塱東北社區活動中心，大全、大進村戶數較少由縣府親發。

    鳳林鎮長橋里在長橋活動中心，萬榮鄉明利村在明利活動中心，社會處長陳加富說，從早上九點鐘到下午的五點中，分別在8個地點做發放，各位鄉親也不要急，後面有長達1個月的時間，在光豐農會二樓來辦理發放，發放資格是指有設籍在這個災區內，本人領取請攜帶身分證或駕照或健保卡及印章，然後再來就是如果是代領的話需要委託書。

    證件遺失的話可以至戶政事務所申請補發身分證，光復戶政事務所已經在昨天恢復運作，現場也會有戶政同仁來提供服務，陳加富說，慰問金五萬元那裡面一萬元是縣預算，4萬是這次洪災的善款，不一定要大家急著在明天來領取5萬元，可以日後有空在領。

    花蓮縣政府今天舉行記者會。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府今天舉行記者會。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播