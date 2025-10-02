花蓮縣府每戶災民發5萬 明日起暫定8處現金發放

花蓮縣政府今天舉行記者會，公佈受災戶慰問金發放地點。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復鄉923洪災，有近2000家戶遭淤泥入侵、18人罹難，花蓮縣政府宣布受災每戶發放5萬元慰助金，明天起將在8處定點採現金發放，4日起則會在光豐農會持續發放，為期1個月。

縣府今指出，大平村在光復國小第二穿堂，大馬村部份在中山路三段75號，大安村在鄉立圖書館，大華村在光豐農會二樓，大同村在大同活動中心，東富、北富、西富、南富在太巴塱東北社區活動中心，大全、大進村戶數較少由縣府親發。

鳳林鎮長橋里在長橋活動中心，萬榮鄉明利村在明利活動中心，社會處長陳加富說，從早上九點鐘到下午的五點中，分別在8個地點做發放，各位鄉親也不要急，後面有長達1個月的時間，在光豐農會二樓來辦理發放，發放資格是指有設籍在這個災區內，本人領取請攜帶身分證或駕照或健保卡及印章，然後再來就是如果是代領的話需要委託書。

證件遺失的話可以至戶政事務所申請補發身分證，光復戶政事務所已經在昨天恢復運作，現場也會有戶政同仁來提供服務，陳加富說，慰問金五萬元那裡面一萬元是縣預算，4萬是這次洪災的善款，不一定要大家急著在明天來領取5萬元，可以日後有空在領。

花蓮縣政府今天舉行記者會。（記者王錦義攝）

