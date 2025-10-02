政委陳金德7日將率團隊進駐光復 規劃受災戶屋損慰助方案

受災家戶清淤後屋內空蕩蕩，返家也無法生活。（記者王峻祺攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，1600多戶遭淤泥入侵、18人罹難，許多家戶清除淤泥廢棄物後，家戶空蕩蕩，縱使返家也無家具、電器及桌椅可生活，行政院政務委員陳金德預計7日率領團隊進駐災區，實地規劃受災戶屋損等慰助方案。

花蓮光復受災民眾高達上千戶，居家清淤執行率高達88％，但災民憂心有家歸不得，返家也無法安心生活，急需生活物資及家具，除有縣府慰問金解燃眉之急，也希望中央祭出安家慰助方案，幫助「光復昔日生活。」



中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成說，7日將由行政院政務委員陳金德率領1組工作團隊進到災區，為期約1週時間，了解當地需求，並規劃說明屋損補助、慰助辦法等。

他強調，中央也會整合縣府所獲贈物資，採取公平、公正方式，讓電器用品等家具，平均發放到災民手中，務必透過分配讓居民滿意，不會重疊到中央、地方資源，機制辦法成立後，就會對外公布。

陳金德也在臉書指出，除追蹤丹娜絲風災與728豪雨復原進度，也同時檢視花蓮馬太鞍溪堰塞湖的後續處理，並就其他工程會相關業務進行橫向交流，目前丹娜絲復原工作已展現階段性成果，接下來就是細部盤點，確保每1戶都能獲得妥善協助，不遺漏任何需求。

「必須負重前行！」陳金德強調，馬太鞍溪的「疏濬、堤防到防護」工作，必須全面檢視並加強，落實工程設計與監測機制，才能有效降低潰決等潛在風險，堤防的強化，不只是工程，更是守護民心的重要任務，政府不會停下腳步，會持續一路陪伴，直到家園完全恢復。

光復清淤持續進行中。（記者王峻祺攝）

光復洪災受災戶持續清淤。（記者王峻祺攝）

