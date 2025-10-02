為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    政委陳金德7日將率團隊進駐光復 規劃受災戶屋損慰助方案

    2025/10/02 13:12 記者王峻祺／花蓮報導
    受災家戶清淤後屋內空蕩蕩，返家也無法生活。（記者王峻祺攝）

    受災家戶清淤後屋內空蕩蕩，返家也無法生活。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，1600多戶遭淤泥入侵、18人罹難，許多家戶清除淤泥廢棄物後，家戶空蕩蕩，縱使返家也無家具、電器及桌椅可生活，行政院政務委員陳金德預計7日率領團隊進駐災區，實地規劃受災戶屋損等慰助方案。

    花蓮光復受災民眾高達上千戶，居家清淤執行率高達88％，但災民憂心有家歸不得，返家也無法安心生活，急需生活物資及家具，除有縣府慰問金解燃眉之急，也希望中央祭出安家慰助方案，幫助「光復昔日生活。」

    中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成說，7日將由行政院政務委員陳金德率領1組工作團隊進到災區，為期約1週時間，了解當地需求，並規劃說明屋損補助、慰助辦法等。

    他強調，中央也會整合縣府所獲贈物資，採取公平、公正方式，讓電器用品等家具，平均發放到災民手中，務必透過分配讓居民滿意，不會重疊到中央、地方資源，機制辦法成立後，就會對外公布。

    陳金德也在臉書指出，除追蹤丹娜絲風災與728豪雨復原進度，也同時檢視花蓮馬太鞍溪堰塞湖的後續處理，並就其他工程會相關業務進行橫向交流，目前丹娜絲復原工作已展現階段性成果，接下來就是細部盤點，確保每1戶都能獲得妥善協助，不遺漏任何需求。

    「必須負重前行！」陳金德強調，馬太鞍溪的「疏濬、堤防到防護」工作，必須全面檢視並加強，落實工程設計與監測機制，才能有效降低潰決等潛在風險，堤防的強化，不只是工程，更是守護民心的重要任務，政府不會停下腳步，會持續一路陪伴，直到家園完全恢復。

    光復清淤持續進行中。（記者王峻祺攝）

    光復清淤持續進行中。（記者王峻祺攝）

    光復洪災受災戶持續清淤。（記者王峻祺攝）

    光復洪災受災戶持續清淤。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播